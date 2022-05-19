У Таджикистані зіткнення із силовиками: що відбувається в Гірському Бадахшані (відео)

Давній конфлікт між памірцями та таджиками спалахнув знову через винесення вироку бійцю ММА Чоршанбієву, який виступив на підтримку протестувальників у листопадових протестах у 2021 році. Жителі регіону вимагають дотримання своїх прав і свобод. У відповідь силовики розпочали антитерористичну операцію.

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З 14 травня в Таджикистані відбуваються зіткнення з міліцією. Все почалося з вироку бійцю ММА Чорнанбе Чоршанбієву до 8,5 років колонії. Про це повідомляє "Медіазон".

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Після оголошення вироку бійцю ММА Чоршанбієву, в Горно-Бадахшанській автономній області (ГБАО) загострилася ситуація. Сотні мешканців Хорога почали виходити на протести та вимагати дотримання їхніх прав та свобод. У відповідь на це влада оголосила про початок антитерористичної операції із застосуванням сльозогінного газу та стріляниною гумовими кулями.

Чого хочуть досягти протестувальники

У Горно-Бадахшанській автономній області почали виходити сотні людей на вулиці. За різними оцінками, на протест вийшло від 200 до 1000 мешканців Хорога. Люди вимагали відставки місцевої влади — голови області Алішера Мірзонабота та мера Хорога Різо Назарзода. Також серед вимог було зняття всіх блокпостів та припинення кримінальних переслідувань жителів Бадахшана з політичних мотивів.

Крім цього, у влади зажадали притягнути до відповідальності винних у загибелі Гулбіддіна Зієбекова (протестувальник, якого вбили у листопаді 2021) Тутішо Амірошєва та Гулназара Муродбекова. Звільнити Амріддіна Аловатшоєва, Чоршанбе Чоршанбієва та інших мешканців області, затриманих та засуджених після протестів у листопаді 2021 року. Засуджений боєць ММА виступив на підтримку мітингувальників та засудив вбивство мирних людей.

Місцеві жителі вимагають, щоб у регіоні припинили позасудові страти, застосування зброї проти мирних жителів, припинити мілітаризувати Гірний Бадахшан та відмову від розкрадань вихідців із регіону місцевою владою.

Також протестувальники вимагали виплату компенсації близьким та сім'ям, хто втратив рідних під час низки спецоперацій силовиків за останні 10 років. Плюс відновити право людей голосувати за депутатів районних, міських та обласних меджлісів.

Відповісти на всі свої вимоги влада мала до обіду 16 травня.

Влада відповіла спецоперацією

15 травня прокурор Бадахшанської автономної області заявив, що мітинг, який був днем раніше, — незаконний. А організували його опозиціонери, аби підірвати безпеку країни. Тому дії протестувальників він розглядатиме як тероризм.

Наступного дня по всьому Хорогу з'явилися силовики зі зброєю, а на вулицях пересувалися БТРи.

Як пише "Бомдод", ближче до вечора розпочався протест. Мітингувальникам перекрили дорогу міліцейські. У хід пішли сльозогінні гранати та гумові кулі. Загинув один протестувальник, а 6 отримали поранення.

До 20:00 у Хорозі відключили інтернет та зв'язок. Військові перекрили всі підходи до головної площі міста. Мітингувальники продовжували збиратися в інших районах міста.

На ранок 16 травня військові заблокували половину міста. Школи та держустанови закрилися. Памірці продовжували протестувати у своїх мікрорайонах.

18 травня МВС Таджикистану розпочало "антитерористичну операцію" в Рушанському районі Горно-Бадахшанській автономії. Влада заявила, що близько 200 злочинців заблокували ділянку дороги Душанбе-Кульма. Вони мали зброю, яку їм нібито передали міжнародні терористи для провокацій та терористичних актів на території країни.

Силовики почали стріляти по жителях Рушана та Вамарі. Снайпери вели вогонь по місцевих жителях, не даючи тим самим вийти з будинків. За інформацією телеграм-каналу Pamir Daily News, загинуло 11 мирних жителів, 8 отримали поранення.

Були також повідомлення про збитий гелікоптер у Рушані, однак у Міноборони Таджикистану їх не підтвердили.

У результаті МВС відрапортувало про 8 убитих, які були членами організованого злочинного угруповання, 11 поранених та 70 затриманих членів ОЗУ. Під час спецоперації загинув один офіцер, 13 отримали поранення.

Силовики закликали скласти зброю та здатися всім злочинцям. Водночас ситуація в Рушані стабілізувалася, а всі установи відновили свою роботу разом із рухом громадського транспорту.

19 травня силовики видали тіла 17 загиблих, що свідчить про те, що конфлікт продовжився. Як повідомляють місцеві жителі, в загиблих на тілі сліди катувань та поранення. Люди стікали кров'ю та вмирали. Також у Душанбе затримано журналістку та правозахисницю Улфатхонім Мамадшоєву.

Передісторія загострення

Горно-Бадахшанська автономна область завжди була найнеспокійнішим і непідконтрольним регіоном таджикистанської влади. Він із трьох сторін оточений Китаєм, Афганістаном та Киргизстаном. 70% жителів — памірці. Вони мають відмінну від таджиків релігію, мову та традицію. Таджики — суніти, а памірці — шиїти. Перший конфлікт із центральною владою спалахнув у 2012 році. В регіоні, де керували польові командири, хотіли поставити своїх людей. Було вбито мирних жителів.

Нинішній конфлікт продовжує історію 2021 року. Під час протесту військові вбили громадянина ГБАО — памірця Гулбіддіна Зієбекова. Військові тягли його в напівмертвому стані мотузком за шию. Це викликало сильні протести в регіоні. Мирні жителі вимагали знайти та покарати винуватців у його смерті. Проте нікого так і не притягнули до відповідальності.

Нагадаємо, наприкінці січня між Таджикистаном та Киргизстаном спалахнув конфлікт на кордоні. Представники обох країн звинувачували одне одного у небажанні припинити вогонь.