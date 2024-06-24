Може бути причетне відділення ІДІЛ: нові подробиці стрілянини в Дагестані (фото)

Активна фаза оперативно-бойових заходів завершилася, влада заявляє про контроль над ситуацією. На місці боєзіткнень працюють вибухотехніки, вилучено стрілецьку зброю та боєприпаси, порушено кримінальну справу за статтею теракт. За даними влади, понад 15 правоохоронці дістали несумісні із життям поранення під час стрілянини.

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До атаки на синагогу, церкву та правоохоронців в Дагестані 23 червня може бути причетне північнокавказьке відділення Ісламської Держави "Вілаят Кавказ". Про це йдеться в аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

"Після нападу російська філія "Аль-Азаїм Медіа" опублікувала заяву, в якій хвалила "своїх братів з Кавказу" за те, що вони продемонстрували, на що вони здатні. Зокрема, "Аль-Азаїм" не взяв на себе відповідальність за саму атаку, і посилання на Кавказ переконливо свідчить про те, що "Вілаят Кавказ" несе відповідальність за атаку. Регіональна антитерористична структура Шанхайської організації співробітництва спеціально попередила, що "Вілаят Кавказ" активізувався після нападу ІД-К на "Крокус Сіті Холл" 22 березня та посилив заклики до вербування на Північному Кавказі з квітня 2024 року", — повідомили в ISW.

Російське видання "Интерфакс" із посиланням на правоохоронні органи Дагестану повідомило, що двох убитих стрільців було впізнано як синів 64-річного секретаря дагестанського відділення "Единой России" та голови Сергокалинського району республіки Магомеда Омарова. Ще одного вбитого нападника впізнали як племінника Омарова. Це 32-річний Абдусамад Амадзієв.

Загалом у Магомеда Омарова вісім дітей. Під час відбиття атаки силовиками було вбито двох із них — Аділя і Османа.

Увечері 23 червня Магомеда Омарова затримали та відвезли на допит, у його будинку пройшли обшуки. Він збирався добровільно подати у відставку, але не встиг. Чиновник обіймав цю посаду з 2010 року. У ніч на 24 червня дагестанське відділення "Единой России" повідомило про виключення Омарова з партії у зв'язку з діями, що дискредитують.

Між тим місцеві ЗМІ повідомляють, що з сайта "Единой России" зникла сторінка глави Сергокалинського району Дагестана Магомеда Омарова.

За даними очільника Дагестану Сергія Мелікова, внаслідок стрілянини загинули понад 15 правоохоронців. Також посадовець стверджує про ліквідацію 6 нападників.

Серед жертв, за словами Мелікова, є цивільні громадяни, зокрема священник з православного храму в Дербенті.

Як пише російське видання ТАСС зранку 24 червня, до середини ночі активна фаза оперативно-бойових заходів завершилася, влада заявляє про контроль над ситуацією. На місці боєзіткнень працюють вибухотехніки, вилучено стрілецьку зброю та боєприпаси, порушено кримінальну справу за статтею теракт.

24, 25 та 26 червня оголошено Днями трауру, влада продовжить виявляти сплячі осередки бойовиків, які готувалися в тому числі з-за кордону.

Стрілянина в Дагестані: що відомо

23 червня невідомі особи відкрили вогонь по російській православній церкві та синагозі в Дербенті приблизно о 18:00 за місцевим часом, а інша група невідомих відкрила вогонь по посту ДАІ в Махачкалі (120 кілометрів на північ від Дербента).

У Дербенті та Махачкалі з'явилася бронетехніка, яка прибула на посилення режиму контртерористичної операції.

Російські правоохоронці вбили 6-х нападників і поранили шістьох. Російські ЗМІ повідомляють, що внаслідок нападів загинули семеро правоохоронців, священик і охоронець церкви, ще 25 осіб отримали поранення