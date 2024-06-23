Один поранений: перестрілка з поліцейськими сталася в дагестанському селі Сергокала

За попередніми даними, силовики прямували на затримання глави Сергокалинського району Магомеда Омарова. Його синів убили під час перестрілки.

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У Дагестані тривають вуличні перестрілки. Так у селі Сергокала один поліцейський поранений під час обстрілу поста ДПС. РосЗМІ повідомляють, що вогонь по поліцейській машині відкрили "спільники бойовиків, які влаштували теракти в Махачкалі та Дербенті". Зараз село закрили на в'їзд і виїзд. Про це пишуть "Известия".

Силовики приїхали в село за головою району Магомедом Омаровим. Двоє з восьми його синів брали участь у перестрілці в Дербенті, або Махачкалі, і були вбиті. Також, за непідтвердженими даними, був убитий його племінник.

Омаров подав у відставку з посади і був затриманий у зв'язку з участю його синів у нападі на Махачкалу і Дербент, офіційно повідомили в правоохоронних органах Дагестану.

Бронетехніка в Дагестані

А тим часом перестрілки в Дербенті та Махачкалі тривають. У Дербенті горить синагога, підпалена ще вдень.

За попередніми даними, заворушення в Дагестані почалися з нападу на два православних храми, після чого були атаковані синагога і пости ДПС. Одними з перших було вбито священика в Дербенті й охоронця церкви в Махачкалі. Також сталася перестрілка на кордоні з Абхазією.

Кількість загиблих під час нападів у Дагестані зросла до дев'яти, серед жертв семеро правоохоронців. Ще 25 осіб постраждали. Про це 23 червня повідомив муфтіят республіки.

Штурм у Дагестані

У Дербенті та Махачкалі з'явилася бронетехніка, яка прибула на посилення режиму контртерористичної операції.

МВС Дагестану спростувало інформацію про те, що в церкві в Махачкалі перебувають заручники, раніше про це писали кілька Telegram-каналів.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що відбувається в Махачкалі та Дербенті. Деякі Telegram-канали повідомляли про 26 загиблих, але поки ця інформація не підтвердилася. Також не повідомляється про мотиви тих, хто влаштував стрілянину на вулицях і підпалив церкви та синагогу.