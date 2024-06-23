Один ранен: перестрелка с полицейскими произошла в дагестанском селе Сергокала

По предварительным данным, силовики направлялись на задержание глава Сергокалинского района Магомеда Омарова. Его сыновей убили во время перестрелки.

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В Дагестане продолжаются уличные перестрелки. Так в селе Сергокала один полицейский ранен во время обстрела поста ДПС. РосСМИ сообщают, что огонь по полицейской машине открыли "сообщники боевиков, которые устроили теракты в Махачкале и Дербенте". Сейчас село закрыли на въезд и выезд. Об этом пишут "Известия".

Силовики приехали в село за главой района Магомедом Омаровым. Двое из восьми его сыновей участвовали в перестрелке в Дербенте, или Махачкале и были убиты. Также, по неподтвержденным данным, был убит его племянник.

Омаров подал в отставку с поста и был задержан в связи с участием его сыновей в нападении на Махачкалу и Дербент, официально сообщили в правоохранительных органах Дагестана.

Бронетехника в Дагестане

А тем временем перестрелки в Дербенте и Махачкале продолжаются. В Дербенте горит синагога, подожженная еще днем.

По предварительным данным, беспорядки в Дагестане начались с нападения на два православных храма, после чего были атакованы синагога и посты ДПС. Одними из первых были убиты священник в Дербенте и охранник церкви в Махачкале. Также произошла перестрелка на границе с Абхазией.

Число погибших при нападениях в Дагестане выросло до девяти, среди жертв семеро правоохранителей. Еще 25 человек пострадали. Об этом 23 июня сообщил муфтият республики.

Штурм в Дагестане

В Дербенте и Махачкале появилась бронетехника, прибывшая на усиление режима контртеррористической операции.

МВД Дагестана опровергло информацию о том, что в церкви в Махачкале находятся заложники, ранее об этом писали несколько Telegram-каналов.

Напомним, ранее Фокус писал о происходящем в Махачкале и Дербенте. Некоторые Telegram-каналы сообщали о 26 погибших, но пока эта информация не подтвердилась. Также не сообщается о мотивах тех, кто устроил перестрелку на улицах и поджег церкви и синагогу.