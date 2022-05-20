ВСУ в районе Северского Донца угнали БМП, которая принадлежала одному из командиров ВС РФ

По словам журналиста Юрия Бутусовая, боевая машина пехоты принадлежала топ-офицеру 35-й гвардейской бригады ВС РФ Дмитрию Фурдую.

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Украинские военнослужащие угнали с поля боя боевую машину пехоты ВС РФ. Об этом в своем Facebook сообщил журналист, главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

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По его словам, военный трофей военнослужащие заметили на поле боя, которое находится в 100 метрах от занятого российскими военнослужащими берега Северского Донца.

Как утверждает Юрий Бутусов, бойцы Вооруженных сил Украины угнали БМП, которая принадлежит одному из командиров 35-е гвардейской мотострелковой бригады ВС РФ.

"Только что во время осмотра места боя в 100 метрах от занятого противником берега Северского Донца вместе с украинскими воинами заметили и угнали БМП командира 8-й роты 35-й гвардейской мотострелковой бригады ВС РФ капитана Дмитрия Фурдуя", — рассказал Бутусов.

Главный редактор "Цензор.НЕТ" также пообещал в скором времени опубликовать репортаж, в котором будет описана "распаковка" командирской БМП, угнанной с поля боя возле Северского Донца.

[ + – ] Бойцы ВСУ угнали командирскую БМП возле Северского Донца

Напомним, ранее издание The NYT рассказало об одном из самых смертоносных эпизодов полномасштабной войны в Украине. По данным журналистов, подразделения ВСУ уничтожили позиции россиян, которые пытались форсировать Северский Донец через переправу. В результате артиллерийского огня было уничтожено свыше 80 единиц техники и почти 500 российских военнослужащих.

Также сообщалось, что ВС РФ могут окружить военную группировку ВСУ в районе Северодонецка и Лисичанска. Как утверждают западные OSINT-аналитики, российские БТГр при поддержке авиации приближаются к Бахмуту с целью занять трассу и отрезать украинскую армию от единственного пути снабжения.