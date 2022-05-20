РосСМИ показали кадры с вышедшем с "Азовстали" командиром морпехов "Волыной"

Во время общения с пропагандистами РФ Сергей Волынский (Волына) рассказал, что вследствие ведения боевых действий оказался на территории завода, откуда сдался в плен.

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Российские СМИ опубликовали первое видео после выхода с территории мариупольской "Азовстали" командира подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергея Волынского (Волыной). Видеозапись выложена пророссийскими Telegram-каналами.

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"Временно исполняющий обязанности командира 36-й бригады морской пехоты", — представился Волына на камеру, а на требование оккупантов "теперь рассказывай, как попал сюда", ответил, что вследствие ведения боевых действий оказался на территории завода "Азовсталь", откуда сдались в плен.

Также россСМИ сообщили, что с территории мариупольского завода вышел командир "Азова" Денис Прокопенко.

Накануне сообщалось, что командиры полка "Азов" остаются на "Азовстали". В обнародованном видеообращении командование "Азова" заявило, что остается на территории завода. Святослав Паламар с позывным "Калина", не раскрывая подробностей, сказал, что "проходит определенная операция".

Ранее Фокус сообщал, что Паламар призвал ВСУ брать как можно больше пленных российских солдат. Украинский военный хочет использовать их в качестве обменного фонда.