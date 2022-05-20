РосЗМІ показали кадри з командиром морпіхів "Волиною", який вийшов з "Азовсталі"

Під час спілкування з пропагандистами РФ Сергій Волинський (Волина) розповів, що через ведення бойових дій опинився на території заводу, звідки здався в полон.

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Російські ЗМІ опублікували перше відео після виходу з території маріупольської "Азовсталі" командира підрозділу 36-ї бригади морської піхоти ЗСУ Сергія Волинського (Волиною). Відеозапис викладено проросійськими Telegram-каналами.

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"Тимчасовий виконувач обов'язків командира 36-ї бригади морської піхоти", — представився Волина на камеру, а на вимогу окупантів "тепер розповідай, як потрапив сюди", відповів, що внаслідок ведення бойових дій опинився на території заводу "Азовсталь", звідки здалися в полон.

Також російські ЗМІ повідомили, що з території маріупольського заводу вийшов командир "Азова" Денис Прокопенко.

Напередодні повідомлялося, що командири полку "Азов" залишаються на "Азовсталі". В оприлюдненому відеозверненні командування "Азова" заявило, що лишається на території заводу. Святослав Паламар із позивним "Калиною", не розкриваючи подробиць, сказав, що "проходить певна операція".

Раніше Фокус повідомляв, що Паламар закликав ЗСУ брати якнайбільше полонених російських солдат. Український військовий хоче використати їх як обмінний фонд.