"Предлагали рыть окопы, а мы просили оружие", — Зеленский о подготовке Украины к войне

Россия не знала о многих вещах. Поэтому уже почти три месяца российская армия не может захватить Украину вопреки прогнозам.

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Украина неплохо подготовилась к полномасштабному вторжению России благодаря помощи зарубежных партнеров и работе своей разведки. Украинский президент Владимир Зеленский раскрыл подробности в интервью по случаю третьей годовщины со дня инаугурации.

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Как рассказал глава государства, для вторжения в Украину Россия использовала все свои силы, резервы и методы, включая так называемую "тихую мобилизацию", ведь для полноценной Кремлю пришлось бы признать войну. По мнению Владимира Зеленского, с таким количеством противников не справилась бы ни одна страна Европы.

Президент утверждает, что украинское руководство видело скопление войск противника со всех направлений, кроме Приднестровья, которое происходило весь последний год под прикрытием учений и ротаций. И ни одна разведка мира не знала о планах и возможностях РФ больше, чем украинская.

"Военные и аналитики говорили, что если будет полномасштабное вторжение — Украина в принципе не готова к войне с РФ, ведь в 28 раз меньше по территории, хотя при этом страна большая. Когда на тебя наступает большая армия, ты не можешь сосредоточить силы, например, вокруг Киева — нужно обеспечить и ПВО, танки, технику, бпм. Самое главное — профессиональные кадровые военные. Все это количество "размазано" по территории", — пояснил президент.

Чтобы защищать Украину, необходимо 260 тысяч военнослужащих, тогда как в начале 2022 года было только 120 тысяч. Владимир Зеленский напомнил, что в январе приказал увеличить армию на 100 тысяч человек, но даже этого количества не хватило бы для остановки России, однако на сегодняшний день, благодаря мобилизации, количество защитников Украины составляет 700 тысяч.

"Я считаю, что мы были неплохо подготовлены. Они (РФ) не знали о многих вещах, а потом получили", — подчеркнул президент.

Зеленский напомнил, что перед войной эксперты говорили: с имеющейся техникой и форматом армии РФ может захватить Украину за считанные дни. Теперь же аналитикам придется пересмотреть свои данные. Однако Украине все еще необходимо перейти с советского на современное вооружение образца НАТО, но до войны получить такое вооружение было невозможно без лицензий.

"Роя окопы нельзя сделать то, что сделали мы. Лопатой выиграть войну и победить невозможно. Некоторые наши партнеры предлагали нам рыть окопы, а мы им говорили: дайте оружие", — подчеркнул гарант.

[ + – ] Интервью Владимира Зеленского украинским журналистам

Ранее писали, что Владимир Зеленский рассказал, когда Украина победит и вернет свои земли. По его словам, победой будет возвращение к линии разграничения по состоянию до 24 февраля. После этого Киев должен вернуть все украинские земли путем дипломатических переговоров с Россией.

Аналитики WSJ представили 5 сценариев завершения войны в Украине. Они включают коллапс российской армии, поражение украинских войск, победу Украины, тупиковую ситуацию и эскалацию с применением ядерного оружия.