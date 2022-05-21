"Пропонували рити окопи, а ми просили зброю", — Зеленський про підготовку України до війни

Росія не знала про багато речей. Тому вже майже три місяці російська армія не може захопити Україну всупереч прогнозам.

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Україна непогано підготувалася до повномасштабного вторгнення Росії завдяки допомозі закордонних партнерів та роботі своєї розвідки. Український президент Володимир Зеленський розкрив подробиці в інтерв'ю з нагоди третьої річниці від дня інавгурації.

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Як розповів глава держави, для вторгнення в Україну Росія використала всі свої сили, резерви та методи, включаючи так звану "тиху мобілізацію", адже для повноцінної Кремлю довелося б визнати війну. На думку Володимира Зеленського, з такою кількістю супротивників не впоралася б жодна країна Європи.

Президент стверджує, що українське керівництво бачило скупчення військ противника з усіх напрямків, окрім Придністров'я, яке відбувалося весь останній рік під прикриттям навчань та ротацій. І жодна розвідка світу не знала про плани та можливості РФ більше за українську.

"Військові та аналітики говорили, що якщо буде повномасштабне вторгнення, — Україна в принципі не готова до війни з РФ, адже у 28 разів менша за територією, хоча водночас країна велика. Коли на тебе наступає велика армія, ти не можеш зосередити сили, наприклад, навколо Києва — потрібно забезпечити й ППО, танки, техніку, бпм. Найголовніше — професійні кадрові військові. Вся ця кількість "розмазана" по території", — пояснив президент.

Щоб захищати Україну, необхідно 260 тисяч військовослужбовців, тоді як на початку 2022 року було лише 120 тисяч. Володимир Зеленський нагадав, що в січні наказав збільшити армію на 100 тисяч людей, але навіть цієї кількості не вистачило б для зупинки Росії, проте на сьогодні завдяки мобілізації кількість захисників України становить 700 тисяч.

"Я вважаю, що ми були непогано підготовлені. Вони (РФ) не знали про багато речей, а потім отримали", — наголосив президент.

Зеленський нагадав, що перед війною експерти говорили: з наявною технікою та форматом армії РФ може захопити Україну за лічені дні. Тепер аналітикам доведеться переглянути свої дані. Однак Україні все ще необхідно перейти з радянського на сучасне озброєння зразка НАТО, але до війни отримати таке озброєння було неможливо без ліцензій.

"Риючи окопи, не можна зробити те, що зробили ми. Лопатою виграти війну і перемогти неможливо. Деякі наші партнери пропонували нам рити окопи, а ми їм казали: дайте зброю", — наголосив гарант.

[ + – ] Інтерв'ю Володимира Зеленського українським журналістам

Раніше писали, що Володимир Зеленський розповів, коли Україна переможе та поверне свої землі. За його словами, перемогою буде повернення до лінії розмежування станом до 24 лютого. Після цього Київ має повернути всі українські землі шляхом дипломатичних переговорів із Росією.

Аналітики WSJ представили 5 сценаріїв завершення війни в Україні. Вони включають колапс російської армії, поразку українських військ, перемогу України, тупикову ситуацію та ескалацію із застосуванням ядерної зброї.