"Такого не увидишь даже в кино": Билецкий о героизме защитников Мариуполя (видео)
Лидер "Нацкорпуса" рассказал о героизме украинских вертолетчиков и других защитников города, которые прорывались сквозь эшелонированную систему ПВО противника, чтобы усилить оборону Мариуполя.
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Первый командир и основатель полка "Азов" Андрей Билецкий в интервью "Украинской правде" отметил исключительный героизм украинских пилотов и экипажей вертолетов, которые подвозили в осажденный Мариуполь подкрепление, вооружение, лекарства, средства связи и прочее необходимое для защитников города. По его словам, подобных операций человечество еще не видело.
Билецкий рассказал, что было несколько эпизодов героического прорыва украинских вертолетчиков вглубь российской блокады, отметив, что такого невозможно увидеть даже в кино.
"Таких попыток было больше пяти, и абсолютное их большинство кроме последних двух были успешными. Сначала все было хорошо. Под конец было понятно, что враг также развивается. Он видит и понимает, что в Мариуполь прорываются вертолеты", — сказал Билецкий.
Основатель "Азова" также отметил максимальный профессионализм украинских летчиков, потому что ни в каких "Падениях черного ястреба" американские вертолеты не позволяли себе входить на сотни километров в глубоко эшелонированную систему ПВО.
"Таких операций не было в истории человечества. И спланировали ее, и в этом уже не будет такой загадки, под эгидой ГУР", — сказал командир.
Билецкий также рассказал, что лично его роль в спецоперации заключалась в том, чтобы организовать десант — найти людей, которые смогли бы полететь в место, уже находящееся в окружении противника. По его словам, в Мариуполь были направлены 72 бойца полка "Азов" для укрепления обороны города.
"Это было фантастически непросто. И это подтверждено тем, что желающих лететь из других подразделений не было", — сказал Билецкий.
Лидер "Нацкорпуса" отдельно упомянул ветерана "Азова" родом из Мариуполя — бойца с позывным "Кельт", который морально зарядил личный состав тем, что сформировал наибольшую команду бойцов, отправившуюся в Мариуполь. К сожалению "Кельт" погиб на следующий день по прибытию в родной город.
"Он погиб так, как и хотел, к слову. Он многим друзьям говорил что, "хочу дома умереть", и погиб он на улице соседней с тем домом, где он родился и вырос. Погиб в самом сердце своей малой Родины… Он был легендарным человеком", — рассказал Билецкий.
Он также вспомнил и команду врачей из Днепра — медсестру, анестезиолога и двух хирургов, имена которых со временем раскроют. По его словам, эти люди четко понимали огромную опасность полета в Мариуполь, поскольку противник уже вычислил маршруты и разместил средства ПВО в соответствующих местах.
"Возможно, после войны, а может даже во время войны она будет экранизирована. Эта история для фильма. Ее должен рассказать сам офицер, пилот. А ему есть что рассказать, он жив и здоров", — отметил Билецкий командира экипажа первой машины вертолетов, проникших в Мариуполь.
Напомним, 21 мая президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что военное руководство разрешило военнослужащим, защищавшим Мариуполь сдаваться в плен ради сохранения жизни и обмена пленными в будущем. В своем обращении он восхитился мужеством бойцов, которые держали оборону на заводе "Азовсталь".