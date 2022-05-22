"Такого не увидишь даже в кино": Билецкий о героизме защитников Мариуполя (видео)

Лидер "Нацкорпуса" рассказал о героизме украинских вертолетчиков и других защитников города, которые прорывались сквозь эшелонированную систему ПВО противника, чтобы усилить оборону Мариуполя.

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Первый командир и основатель полка "Азов" Андрей Билецкий в интервью "Украинской правде" отметил исключительный героизм украинских пилотов и экипажей вертолетов, которые подвозили в осажденный Мариуполь подкрепление, вооружение, лекарства, средства связи и прочее необходимое для защитников города. По его словам, подобных операций человечество еще не видело.

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Билецкий рассказал, что было несколько эпизодов героического прорыва украинских вертолетчиков вглубь российской блокады, отметив, что такого невозможно увидеть даже в кино.

"Таких попыток было больше пяти, и абсолютное их большинство кроме последних двух были успешными. Сначала все было хорошо. Под конец было понятно, что враг также развивается. Он видит и понимает, что в Мариуполь прорываются вертолеты", — сказал Билецкий.

Основатель "Азова" также отметил максимальный профессионализм украинских летчиков, потому что ни в каких "Падениях черного ястреба" американские вертолеты не позволяли себе входить на сотни километров в глубоко эшелонированную систему ПВО.

"Таких операций не было в истории человечества. И спланировали ее, и в этом уже не будет такой загадки, под эгидой ГУР", — сказал командир.

Билецкий также рассказал, что лично его роль в спецоперации заключалась в том, чтобы организовать десант — найти людей, которые смогли бы полететь в место, уже находящееся в окружении противника. По его словам, в Мариуполь были направлены 72 бойца полка "Азов" для укрепления обороны города.

"Это было фантастически непросто. И это подтверждено тем, что желающих лететь из других подразделений не было", — сказал Билецкий.

Лидер "Нацкорпуса" отдельно упомянул ветерана "Азова" родом из Мариуполя — бойца с позывным "Кельт", который морально зарядил личный состав тем, что сформировал наибольшую команду бойцов, отправившуюся в Мариуполь. К сожалению "Кельт" погиб на следующий день по прибытию в родной город.

"Он погиб так, как и хотел, к слову. Он многим друзьям говорил что, "хочу дома умереть", и погиб он на улице соседней с тем домом, где он родился и вырос. Погиб в самом сердце своей малой Родины… Он был легендарным человеком", — рассказал Билецкий.

Он также вспомнил и команду врачей из Днепра — медсестру, анестезиолога и двух хирургов, имена которых со временем раскроют. По его словам, эти люди четко понимали огромную опасность полета в Мариуполь, поскольку противник уже вычислил маршруты и разместил средства ПВО в соответствующих местах.

"Возможно, после войны, а может даже во время войны она будет экранизирована. Эта история для фильма. Ее должен рассказать сам офицер, пилот. А ему есть что рассказать, он жив и здоров", — отметил Билецкий командира экипажа первой машины вертолетов, проникших в Мариуполь.

Напомним, 21 мая президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что военное руководство разрешило военнослужащим, защищавшим Мариуполь сдаваться в плен ради сохранения жизни и обмена пленными в будущем. В своем обращении он восхитился мужеством бойцов, которые держали оборону на заводе "Азовсталь".