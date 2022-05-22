"Такого не побачиш навіть у кіно": Білецький про героїзм захисників Маріуполя (відео)

Лідер "Нацкорпусу" розповів про героїзм українських вертолітників та інших захисників міста, які проривалися крізь ешелоновану систему ППО супротивника, щоб посилити оборону Маріуполя.

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Перший командир та засновник полку "Азов" Андрій Білецький в інтерв'ю "Українській правді" підмітив винятковий героїзм українських пілотів та екіпажів вертольотів, які підвозили до обложеного Маріуполя підкріплення, озброєння, ліки, засоби зв'язку та інше необхідне для захисників міста. За його словами, подібних операцій людство ще не бачило.

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Білецький розповів, що було кілька епізодів героїчного прориву українських вертолітників углиб російської блокади, наголосивши, що такого неможливо побачити навіть у кіно.

"Таких спроб було більше п'яти, і абсолютна їх більшість крім останніх двох були успішними. Спочатку все було добре. Під кінець було зрозуміло, що ворог також розвивається. Він бачить і розуміє, що в Маріуполь прориваються вертольоти", — сказав Білецький.

Засновник "Азова" також зазначив про максимальний професіоналізм українських льотчиків, бо у жодних "Паденіях чорного яструба" американські вертольоти не дозволяли собі входити на сотні кілометрів у глибоко ешелоновану систему ППО.

"Таких операцій не було в історії людства. І спланували її, в цьому вже не буде такої загадки, під егідою ГУР", — сказав командир.

Білецький також розповів, що особисто його роль у спецоперації полягала в тому, щоб організувати десант — знайти людей, які б змогли полетіти в місце, що вже знаходиться в оточенні противника. За його словами, до Маріуполя було направлено 72 бійці полку "Азов" для зміцнення оборони міста.

"Це було фантастично непросто. І це підтверджено тим, що охочих летіти з інших підрозділів не було", — сказав Білецький.

Лідер "Нацкорпусу" окремо згадав ветерана "Азова" родом з Маріуполя — бійця з позивним "Кельт", який морально зарядив особовий склад тим, що сформував найбільшу команду бійців, що вирушила до Маріуполя. На жаль "Кельт" загинув наступного дня після прибуття до рідного міста.

"Він загинув так, як і хотів, до речі. Він багатьом друзям говорив що, "хочу вдома померти", і загинув він на вулиці сусідній з тим будинком, де він народився і виріс. Загинув у самому серці своєї малої Батьківщини... Він був легендарною людиною", — розповів Білецький.

Він також згадав і команду лікарів із Дніпра — медсестру, анестезіолога та двох хірургів, імена яких згодом розкриють. За його словами, ці люди чітко розуміли величезну небезпеку польоту до Маріуполя, оскільки противник уже вирахував маршрути та розмістив засоби ППО у відповідних місцях.

"Можливо, після війни, а може навіть під час війни вона буде екранізована. Ця історія для фільму. Її має розповісти сам офіцер, пілот. А йому є що розповісти, він живий і здоровий", — зазначив Білецький про командира екіпажу першої машини вертольотів, що проникли в Маріуполь.

Нагадаємо, 21 травня президент України Володимир Зеленський повідомив, що військове керівництво дозволило військовослужбовцям, які захищали Маріуполь здаватися в полон задля збереження життя та обміну полоненими у майбутньому. У своєму зверненні він захопився мужністю бійців, які тримали оборону на заводі "Азовсталь".