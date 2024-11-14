Прорив фронту, штурм і ближні бої: як 3 ОШБр наступала на Харківському напрямку (відео)

При співвідношенні сил 2,5 до 1 на користь ЗС РФ Третя штурмова бригада захопила батальйонний район оборони ворога. За словами комбрига Андрія Білецького, вперше в історії бригади штурмові підрозділи отримали безпрецедентний рівень підтримки для здійснення наступу.

Третя штурмова бригада успішно провела наступальну операцію на Харківському напрямку, прорвавши лінію оборони російських окупантів і просунувшись майже на 2 квадратні кілометри. Бійці здобули перемогу над чисельно переважаючими силами противника у співвідношенні 2,5 до 1, захопивши батальйонний район оборони росіян. Ексклюзивні кадри 3 ОШБр оприлюднила у четвер, 14 листопада.

На відео можна побачити всі ключові етапи операції: від підготовки до координації дій підрозділів під командуванням Андрія Білецького у реальному часі. Особливу увагу приділено тренуванням, які передували наступу. Бійці відпрацьовували маневри піхоти та техніки, розглядали потенційні несприятливі сценарії розвитку бою і шукали способи їх подолання.

Наступ розпочався із маневрів бронетехніки, точних ударів з артилерії, мінометів і систем залпового вогню ГРАД. Перші штурмові групи десантувалися на позиції противника, після чого розпочався інтенсивний бій. У другій фазі операції штурмовики вели ближні бої, зачищали вогневі точки та бліндажі окупантів, ліквідуючи ворога та просуваючись вперед. Бої тривали з ранку до ночі і були відновлені наступного дня, коли на підкріплення вирушили нові групи. Під шквальним кулеметним вогнем штурмовики змогли прорвати оборонні лінії противника та захопити стратегічно важливі позиції.

Наприкінці відео — нагородження воїнів, які проявили відвагу та майстерність у цих запеклих боях.

За словами комбрига Андрія Білецького, вперше в історії бригади штурмові підрозділи отримали безпрецедентний рівень підтримки для здійснення наступу. Від їхніх зусиль, воїнської майстерності та відваги залежало дуже багато — штурмовикам належало провести "остаточну риску" в процесі боїв.

Нагадаємо, на Харківському напрямку бійці ЗСУ уразили дві важкі вогнеметні системи ТОС-1А "Солнцепек".