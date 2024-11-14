Прорыв фронта, штурм и ближние бои: как 3 ОШБр наступала на Харьковском направлении (видео)

При соотношении сил 2,5 к 1 в пользу ВС РФ Третья штурмовая бригада захватила батальонный район обороны врага. По словам комбрига Андрея Билецкого, впервые в истории бригады штурмовые подразделения получили беспрецедентный уровень поддержки для осуществления наступления.

Третья штурмовая бригада успешно провела наступательную операцию на Харьковском направлении, прорвав линию обороны российских оккупантов и продвинувшись почти на 2 квадратных километра. Бойцы одержали победу над численно превосходящими силами противника в соотношении 2,5 к 1, захватив батальонный район обороны россиян. Эксклюзивные кадры 3 ОШБр обнародовала в четверг, 14 ноября.

На видео можно увидеть все ключевые этапы операции: от подготовки до координации действий подразделений под командованием Андрея Билецкого в реальном времени. Особое внимание уделено тренировкам, которые предшествовали наступлению. Бойцы отрабатывали маневры пехоты и техники, рассматривали потенциальные неблагоприятные сценарии развития боя и искали способы их преодоления.

Наступление началось с маневров бронетехники, точных ударов из артиллерии, минометов и систем залпового огня ГРАД. Первые штурмовые группы десантировались на позиции противника, после чего начался интенсивный бой. Во второй фазе операции штурмовики вели ближние бои, зачищали огневые точки и блиндажи оккупантов, ликвидируя врага и продвигаясь вперед. Бои продолжались с утра до ночи и были возобновлены на следующий день, когда на подкрепление отправились новые группы. Под шквальным пулеметным огнем штурмовики смогли прорвать оборонительные линии противника и захватить стратегически важные позиции.

В конце видео — награждение воинов, которые проявили отвагу и мастерство в этих ожесточенных боях.

По словам комбрига Андрея Билецкого, впервые в истории бригады штурмовые подразделения получили беспрецедентный уровень поддержки для осуществления наступления. От их усилий, воинского мастерства и отваги зависело очень многое — штурмовикам предстояло провести "окончательную черту" в ходе боев.

Напомним, на Харьковском направлении бойцы ВСУ поразили две тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек".