Пятеро военных и трое "вагнеровцев": следствие установило убийц из Мотыжина (фото)

По данным следствия, на счету оккупантов как минимум 14 эпизодов военных преступлений. После пыток садистов выжили только три человека, а одна жертва получила пулю просто за то, что была одета в черное.

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Прокуроры Киевской областной и Киево-Святошинской окружной прокуратур совместно с СБУ идентифицировали причастных к зверствам в Мотыжине, сообщила Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова. Следователи установили, что на счету восьми россиян — пяти военнослужащих и троих наемников ЧВК "Вагнер" — как минимум 14 эпизодов преступлений.

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"Лишь три человека выжили после их пыток", — отметила генпрокурор.

По данным следствия, военные преступления совершали:

старший лейтенант Олег Крикунов – командир взвода 37 отдельной мотострелковой бригады 36 общевойсковой армии;

– командир взвода 37 отдельной мотострелковой бригады 36 общевойсковой армии; сержант Чингис Гончиков — командир отделения — командир боевой машины 37 отдельной мотострелковой бригады 36 общевойсковой армии;

— командир отделения — командир боевой машины 37 отдельной мотострелковой бригады 36 общевойсковой армии; сержант Александр Ванчиков – командир отделения 37 отдельной мотострелковой бригады 36 общевойсковой армии;

– командир отделения 37 отдельной мотострелковой бригады 36 общевойсковой армии; сержант Магомедмирза Сулейманов – командир боевой машины 37 отдельной мотострелковой бригады 36 общевойсковой армии;

– командир боевой машины 37 отдельной мотострелковой бригады 36 общевойсковой армии; старший лейтенант Виталий Дмитриев — командир взвода 37 отдельной мотострелковой бригады 36 общевойсковой армии;

— командир взвода 37 отдельной мотострелковой бригады 36 общевойсковой армии; Сергей Сазанов – член ЧВК "Вагнер";

– член ЧВК "Вагнер"; Сергей Сазонов – водитель отделения КШМ ЧВК "Вагнер";

– водитель отделения КШМ ЧВК "Вагнер"; Александр Ступницкий – разведчик-связист 1 разведывательно-штурмового взвода 1 разведывательно-штурмовой роты ЧВК "Вагнер".

Какие преступления совершили оккупанты

Следствие установило, что в марте 2022 года, во время оккупации села Мотыжин Киевской области, они похитили из дома старосту села Ольгу Сухенко, ее мужа и сына. Оккупанты пытали их, выбивая информацию о ВСУ и терробороне.

"Прямо на глазах у матери они сначала прострелили ногу сыну, а затем убили выстрелом в голову. Вся семья погибла от множественных огнестрельных ранений, — сообщила Ирина Венедиктова. — Вдумайтесь в причины другого убийства: одна из их жертв получила пулю просто за то, что была одета в черное. Ее отца они взяли в плен и держали в сарае со связанными руками и завязанными глазами практически без еды и воды".

По словам генпрокурора эта группа оккупанта также расстреляла двух волонтеров, которые пытались провезти в оккупированный Мотыжин гуманитарную помощь. Перед расстрелом волонтеров допрашивали и пытали, один из них выжил.

"Подозреваемые замучили до смерти двух членов общественной организации "Патриот", их тела найдены с многочисленными сквозными огнестрельными ранениями, — сообщила Венедиктова. — Еще одного из пострадавших изверги привязали к квадроциклу, заставив так бежать почти километр. Мужчине также пришлось пережить допросы, угрозы убийства и избиения и несколько дней заточения в канализационной яме".

Помимо убийств и пыток, россиян подозревают в обстрелах и поджогах домов мирных граждан и грабежах: оккупанты отбирали у людей мобильные телефоны.

Следствие просит всех, кто узнал этих людей и располагает информацией об их преступлениях, передать ее в Киевскую областную прокуратуру по телефонам 097-053-04-65, 097-838 -31-87, 050-107-66-75 или же через веб-сайт.

Напомним, в начале апреля глава Макаровской поселковой общины Вадим Токарь сообщил об убийстве старосты села Мотыжин Ольги Сухенко и ее мужа Игоря.