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Воєнний фокус Російсько-українська війна

П'ятеро військових та троє "вагнерівців": слідство встановило вбивць із Мотижина (фото)

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Російські окупанти, ПВК "Вагнер", військові злочинці, встановили особи
Російські окупанти

За даними слідства, на рахунку окупантів щонайменше 14 епізодів воєнних злочинів. Після тортур садистів вижили лише троє людей, а одна жертва отримала кулю просто за те, що була одягнена в чорне.

Прокурори Київської обласної та Києво-Святошинської окружної прокуратур спільно з СБУ ідентифікували причетних до звірств у Мотижині, повідомила Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова. Слідчі встановили, що на рахунку восьми росіян — п'ятьох військовослужбовців та трьох найманців ПВК "Вагнер" — як мінімум 14 епізодів злочинів.

"Лише троє людей вижили після їхніх тортур", — зазначила генпрокурорка.

За даними слідства, військові злочини вчиняли:

  • старший лейтенант Олег Крикунов — командир взводу 37 окремої мотострілецької бригади 36 загальновійськової армії;
  • сержант Чингіс Гончиков — командир відділення — командир бойової машини 37 окремої мотострілецької бригади 36 загальновійськової армії;
  • сержант Олександр Ванчиков — командир відділення 37 окремої мотострілецької бригади 36 загальновійськової армії;
  • сержант Магомедмірза Сулейманов — командир бойової машини 37 окремої мотострілецької бригади 36 загальновійськової армії;
  • старший лейтенант Віталій Дмитрієв — командир взводу 37 окремої мотострілецької бригади 36 загальновійськової армії;
  • Сергій Сазанов — член ПВК "Вагнер";
  • Сергій Сазонов – водій відділення КШМ ПВК "Вагнер";
  • Олександр Ступницький — розвідник-зв'язківець 1 розвідувально-штурмового взводу 1 розвідувально-штурмової роти ПВК "Вагнер".

Які злочини вчинили окупанти

Слідство встановило, що у березні 2022 року, під час окупації села Мотижин Київської області, вони викрали з будинку старосту села Ольгу Сухенко, її чоловіка та сина. Окупанти катували їх, вибиваючи інформацію про ЗСУ та тероборону.

"Прямо на очах у матері вони спочатку прострілили ногу синові, а потім убили пострілом у голову. Вся сім'я загинула від множинних вогнепальних поранень, — повідомила Ірина Венедіктова. — Вдумайтеся в причини іншого вбивства: одна з їхніх жертв отримала кулю просто за те, що була одягнена в чорне. Її батька вони взяли в полон і тримали в сараї зі зв'язаними руками та зав'язаними очима практично без їжі та води".

За словами генпрокурорки, ця група окупанта також розстріляла двох волонтерів, які намагалися провезти в окупований Мотижин гуманітарну допомогу. Перед розстрілом волонтерів допитували та катували, один із них вижив.

"Підозрювані закатували до смерті двох членів громадської організації "Патріот", їхні тіла знайдені з численними наскрізними вогнепальними пораненнями, — повідомила Венедіктова. — Ще одного з потерпілих нелюди прив'язали до квадроцикла, змусивши так бігти майже кілометр. Чоловікові також довелося пережити і побиття та кілька днів ув'язнення у каналізаційній ямі”.

Крім вбивств та тортур, росіян підозрюють в обстрілах та підпалах будинків мирних громадян та пограбуваннях: окупанти відбирали у людей мобільні телефони.

Слідство просить усіх, хто впізнав цих людей і має інформацію про їх злочини, передати її до Київської обласної прокуратури за телефонами 097-053-04-65, 097-838 -31-87, 050-107-66-75 або через вебсайт.

Нагадаємо, на початку квітня голова Макарівської селищної громади Вадим Токар повідомив про вбивство старости села Мотижин Ольги Сухенко та її чоловіка Ігоря.