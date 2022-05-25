"Оба тяжелые, без вариантов": на "Азовстали" подорвались два оккупанта из РФ

По словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, захваченный город мстит россиянам, а завод, на котором прятались его защитники, продолжает сражаться.

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Накануне двое российских военнослужащих в оккупированном Мариуполе подорвались на мине, пытаясь разминировать территорию завода Азовсталь. Оба получили тяжелые ранения. Об этом сообщил советник мариупольского мэра Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.

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Сообщается, что ранены два сапера из так называемой "ДНР".

"Оба тяжелые, и наши из больницы говорят: без вариантов", — говорится в сообщении.

По словам Андрющенко, оккупированный город продолжает мстить россиянам, а завод, на котором прятались защитники Мариуполя, продолжает сражаться даже сейчас.

Советник мэра также сообщил, что в течение суток российские войска отправили в фильтрационный лагерь в село Безыменное 346 мариупольцев. Еще 230 горожан депортировали в Таганрог.

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