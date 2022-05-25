"Обидва важкі, без варіантів": на "Азовсталі" підірвалися два окупанти з РФ

За словами радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, захоплене місто помститься росіянам, а завод, на якому ховалися його захисники, продовжує боротися.

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Напередодні двоє російських військовослужбовців в окупованому Маріуполі підірвалися на міні, намагаючись розмінувати територію заводу Азовсталь. Обидва дістали тяжкі поранення. Про це повідомив радник маріупольського мера Петро Андрющенко в своєму Telegram-каналі.

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Повідомляється, що поранено двох саперів із так званої "ДНР".

"Обидва важкі, і наші з лікарні кажуть: без варіантів", — йдеться у повідомленні.

За словами Андрющенка, окуповане місто продовжує мститись росіянам, а завод, на якому ховалися захисники Маріуполя, продовжує боротися навіть зараз.

Радник мера також повідомив, що протягом доби російські війська відправили у фільтраційний табір у село Безіменне 346 маріупольців. Ще 230 містян депортували в Таганрог.

Раніше Фокус повідомляв, що територія битви за Донбас може стати останньою, де Росії вдасться проводити великий наступ. У міру просування росіян углиб подовжуються лінії постачання, звідси і вразливість перед українськими контратаками.

Нагадаємо, за словами експертів, війна в Україні буде затяжною і кровопролитною, як і раніше. Адмірал у відставці Майк Маллен поділився прогнозом щодо характеру та тривалості воєнних дій. Він також не заперечує, що зрештою Путін вдасться до ядерної зброї.