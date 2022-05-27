Между Вашингтоном, Брюсселем и Киевом есть разногласия из-за победы в войне, — NYT

По информации журналистов, США, Европа и Украина не могут договориться, что делать дальше и как именно должна выглядеть победа. Политики из разных стран лишь подливают масло в огонь громкими заявлениями.

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США, Евросоюз и Украина не могут договорится о том, как именно должна завершиться война в стране. Об этом пишут журналисты The New York Times в аналитической статье "Как это закончится? Возникают разногласия по поводу победы в Украине".

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Как считает американское издание, разногласия возникли из-за того, что в Вашингтоне, Брюсселе и Киеве возникают разные представления о том, как именно должна выглядеть победа.

"Через три месяца после вторжения России в Украину Америка и ее союзники тихо обсуждают неизбежный вопрос: чем это закончится? Прямо под поверхностью скрываются настоящие разногласия по поводу того, как это будет выглядеть — и имеет ли "победа" одно и то же определение в Соединенных Штатах, Европе и, что, возможно, самое главное, в Украине", — рассуждают журналисты.

При этом издание ссылается на недавнее предложение Италии о "мирном плане для Украины", предусматривающем договоренности между Украиной и РФ о территориях Донбасса и Крыма. А также на заявления Украины о необходимости оттеснить российские войска к границам, существовавшим до полномасштабного вторжения.

"В тот момент, когда США называют Россию страной-изгоем, которую необходимо отрезать от мировой экономики, другие [страны], в основном в Европе, предупреждают об опасности изоляции и унижения г-на Путина", — добавляют журналисты.

В то же время, по их мнению, амбиции Соединенных Штатов за время войны выросли. Если изначально Вашингтон лишь пытался сделать так, чтобы Россия не смогла одержать легкую победу над Украиной, то теперь США увидело шанс "наказать российскую агрессию", ослабить Путина, укрепить НАТО и попутно послать предостерегающий сигнал Китаю.

Журналисты уверены, что эти разногласия вышли на поверхность во время проведения Всемирного экономического форума в Давосе, когда 99-летний бывший госсекретарь Генри Киссинджер предположил, что Украине придется отказаться от части своих территорий в ходе переговоров с Россией.

Параллельно с этим длительной войны в Украине опасаются Франция, Италия и Германия, здесь беспокоятся о возможном ущербе для собственных экономик.

"Разговор о том, что такое справедливое урегулирование [в войне], ни к чему хорошему не приведет, ведь [в этом случае] речь идет о том, какие территории Украина должна сдать", — в свою очередь, заявил Дэниел Фрид, бывший помощник государственного секретаря США по европейским и евразийским делам. По его мнению, запад должен сохранять жесткую позицию по отношению к России.

Ранее советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что любая уступка России будет означать Минск-3 и отложенную войну, поскольку последуют новые территориальные претензии. По его словам, некоторые политики из ЕС предлагали украинскому руководству пойти на уступки по части государственного суверенитета, чтобы Владимир Путин мог "сохранить лицо".