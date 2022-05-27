Між Вашингтоном, Брюсселем та Києвом є розбіжності через перемогу у війні, — NYT

За інформацією журналістів, США, Європа та Україна не можуть домовитися, що робити далі і який саме вигляд має мати перемога. Політики з різних країн лише підливають олію у вогонь гучними заявами.

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США, Євросоюз та Україна не можуть домовитися про те, як саме має завершитись війна в країні. Про це пишуть журналісти The New York Times в аналітичній статті "Як це закінчиться? Виникають розбіжності щодо перемоги в Україні".

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Як вважає американське видання, розбіжності виникли через те, що у Вашингтоні, Брюсселі та Києві виникають різні уявлення про те, який саме вигляд має мати перемога.

"Через три місяці після вторгнення Росії в Україну Америка та її союзники тихо обговорюють неминуче питання: чим це закінчиться? Прямо під поверхнею ховаються справжні розбіжності з приводу того, як це виглядатиме — і чи має "перемога" одне й те саме визначення у Сполучених Штатах, Європі та, що, можливо, найголовніше, в Україні", — міркують журналісти.

Водночас видання посилається на нещодавню пропозицію Італії про "мирний план для України", що передбачає домовленості між Україною та РФ щодо територій Донбасу та Криму. А також на заяви України про необхідність відтіснення російських військ до кордонів, що існували до повномасштабного вторгнення.

"У той момент, коли США називають Росію країною-ізгоєм, яку необхідно відрізати від світової економіки, інші [країни], переважно в Європі, попереджають про небезпеку ізоляції та приниження Путіна", — додають журналісти.

Водночас на їхню думку, амбіції Сполучених Штатів за часи війни зросли. Якщо спочатку Вашингтон лише намагався зробити так, щоб Росія не змогла здобути легку перемогу над Україною, то тепер США побачило шанс "покарати російську агресію", послабити Путіна, зміцнити НАТО і послати попереджувальний сигнал Китаю.

Журналісти впевнені, що ці розбіжності вийшли на поверхню під час проведення Всесвітнього економічного форуму в Давосі, коли 99-річний колишній держсекретар Генрі Кіссинджер припустив, що Україні доведеться відмовитись від частини своїх територій під час переговорів із Росією.

Паралельно з цим тривалої війни в Україні побоюються Франція, Італія та Німеччина, тут переймаються можливими збитками для власних економік.

"Розмова про те, що таке справедливе врегулювання [у війні], ні до чого доброго не приведе, адже [в цьому випадку] йдеться про те, які території Україна має здати", — зі свого боку, заявив Деніел Фрід, колишній помічник державного секретаря США з європейських та євразійських справ. На його думку, захід повинен зберігати жорстку позицію щодо Росії.

Раніше радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що будь-яка поступка Росії означатиме Мінськ-3 і відкладену війну, оскільки будуть нові територіальні претензії. За його словами, деякі політики з ЄС пропонували українському керівництву піти на поступки щодо державного суверенітету, щоб Володимир Путін міг "зберегти обличчя".