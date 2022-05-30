Глава ТрО Днепра призвал срочно минировать северные границы и готовиться к наступлению

По словам чиновника, Киеву, Чернигову, Сумам и Харькову нужна глубоко эшелонированная оборона. В свою очередь, в КГВА не наблюдают группировок войск в приграничных областях РФ.

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Геннадий Корбан, возглавляющий территориальную оборону Днепра, высказался о том, что на территории Киевской, Сумской, Черниговской и Харьковской областей следует срочно возводить глубоко эшелонированную оборону. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

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"Минируйте северные границы! Отбросьте интрижки и не теряйте зря времени, парни", — заявил глава теробороны.

Наступление войск РФ на Киев: мнение КГВА

В Киевской городской военной администрации прокомментировали слухи о возможном повторном наступлении российских войск на Киев.

"Пока что, если смотреть на Брянскую и Курскую области, то фактических признаков формирования войск мы не наблюдаем, — говорится в сообщении пресс-службы КГВА. — Однако мы знаем, что российская федерация может также использовать и территории Беларуси".

Вместе с тем, киевские чиновники допускают, что кремлевское руководство не отказалось от своей агрессивной цели захвата всей территорией Украины, а столица остается основной целью войск РФ, поскольку у Кремля достаточно материально-технических ресурсов и личного состава.

Однако киевская горадминистрация считает, что для повторного наступления понадобится большая группировка войск, на ее формирование уйдет время, а в текущих условиях сделать это неожиданно или в течение короткого временного отрезка невозможно.

Сообщается, что за действиями противника ведется беспрерывное наблюдение, проводится инженерное укрепление рубежей и позиций, выстраиваются оборонительные сооружения, часть территории готовят к минированию, в подготовке войск с учитывается приобретенный опыт.

Ранее Фокус сообщал, что РФ стягивает войска в Курскую область. Губернатор области заявил, что передислокация войск связана с обеспечением безопасности местных жителей. В области продолжаются переброска многочисленного личного состава войск, артиллерийских и ракетных установок.