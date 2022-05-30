Глава ТрО Дніпра закликав терміново мінувати північні кордони та готуватися до наступу

За словами чиновника, Києву, Чернігову, Сумам і Харкову потрібна глибоко ешелонована оборона. Зі свого боку, в КМВА не спостерігають угруповань військ у прикордонних областях РФ.

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Геннадій Корбан, який очолює територіальну оборону Дніпра, висловився про те, що на території Київської, Сумської, Чернігівської і Харківської областей треба терміново зводити глибоко ешелоновану оборону. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

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"Мінуйте північні кордони! Відкиньте інтрижки і не втрачайте дарма часу, хлопці", — заявив глава тероборони.

Наступ військ РФ на Київ: думка КМВА

У Київській міській військовій адміністрації прокоментували чутки про можливий повторний наступ російських військ на Київ.

"Поки що, якщо дивитися на Брянську та Курську області, то фактичних ознак формування військ ми не спостерігаємо, — йдеться у повідомленні пресслужби КМВА. — Проте ми знаємо, що російська федерація може також використати й територію Білорусі".

Водночас, київські чиновники припускають, що кремлівське керівництво не відмовилося від своєї агресивної мети захоплення всієї території України, а столиця залишається основною метою військ РФ, оскільки Кремль має достатньо матеріально-технічних ресурсів та особового складу.

Проте київська міськадміністрація вважає, що для повторного наступу знадобиться велике угруповання військ, на її формування піде час, а в поточних умовах зробити це несподівано або протягом короткого відрізку неможливо.

Повідомляється, що за діями супротивника ведеться безперервне спостереження, проводиться інженерне зміцнення кордонів і позицій, вибудовуються оборонні споруди, частину території готують до мінування, у підготовці військ з урахуванням набутого досвіду.

Раніше Фокус повідомляв, що РФ стягує війська до Курської області. Губернатор області заявив, що передислокація військ пов'язана з безпекою місцевих жителів. В області продовжуються перекидання численного особового складу військ, артилерійських і ракетних установок.