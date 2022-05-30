Россияне будут искать повод обвинить защитников "Азовстали" в убийствах гражданских

По словам адвоката Андрея Яковлева, россияне пытаются найти жителей Мариуполя, которые заявят, что все разрушения ВС РФ — будь то драмтеатр или роддом — дело рук украинских военных.

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Чтобы начать "судебный процесс" над "азовцами", россияне ищут жертв обстрелов среди гражданского населения, их родственников, которые согласятся утверждать, что они стреляли не по российским военным, а по гражданскому населению.

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"И даже смогут утверждать, что все, что россияне разрушили (театр, бассейн, роддом), сделали на самом деле украинцы", – говорит Андрей Яковлев, адвокат, эксперт Медийной инициативы по правам человека в комментарии Фокусу.

С одной стороны собранные показания проверить сложно. Со второй, россияне понимают, у них ограниченные возможности доказать миру, что "азовцы" – преступники. Всем известно, украинские бойцы сидели и отстреливались, не они захватили Мариуполь. Тем, кто оборонялся, очень сложно навязать уголовные составы военных преступлений.

"И даже если назовут имена обвиняемых, то потенциальные подсудимые должны будут получить все права и защиту. И если в понимании международного права такой процесс будет несправедливым, это будет нарушение, квалифицированное как военные преступление тех, кто принимает участие в таком осуждении", – говорит адвокат.

Подробнее читайте в материале Фокуса "Путин покажет "нацизм". Зачем Россия готовит трибунал для защитников "Азовстали".

Напомним, Полка "Азов" в России хотят признать "террористической организацией". Дело должен рассмотреть Верховный суд России. 26 мая стало известно, что он отложил заседание на конец июня.

Ранее Фокус сообщал, что вышедших с "Азовстали" бойцов ВСУ запрещено судить за участие в вооруженном конфликте. Уголовное преследование военнопленных допускается только за индивидуальные преступления, которые напрямую не относятся к вооруженному конфликту. При этом весь полк осудить нельзя.