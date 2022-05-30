Росіяни шукатимуть привід звинуватити захисників "Азовсталі" у вбивствах цивільних

За словами адвоката Андрія Яковлєва, росіяни намагаються знайти жителів Маріуполя, які заявлять, що всі руйнування ЗС РФ — чи то драмтеатр, чи пологовий будинок — справа рук українських військових.

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Щоб розпочати "судовий процес" над "азовцями", росіяни шукають жертв обстрілів серед цивільного населення, їхніх родичів, які погодяться стверджувати, що вони стріляли не по російських військових, а по цивільному населенню.

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"І навіть зможуть стверджувати, що все, що росіяни зруйнували (театр, басейн, пологовий будинок), насправді зробили українці", — каже Андрій Яковлєв, адвокат, експерт Медійної ініціативи з прав людини в коментарі Фокусу.

З одного боку зібрані свідчення перевірити складно. З іншого, росіяни розуміють, що в них обмежені можливості довести світові, що "азовці" — злочинці. Усім відомо, що українські бійці сиділи і відстрілювалися, не вони захопили Маріуполь. Тим, хто боронився, дуже складно нав'язати кримінальні склади воєнних злочинів.

"І навіть якщо назвуть імена обвинувачених, то потенційні підсудні повинні будуть отримати всі права та захист. І якщо в розумінні міжнародного права такий процес буде несправедливим, це буде порушення, кваліфіковане як воєнні злочини тих, хто бере участь у такому засудженні", — каже адвокат.

Детальніше читайте у матеріалі Фокусу "Путін покаже "нацизм". Навіщо Росія готує трибунал для захисників "Азовсталі".

Нагадаємо, полк "Азов" у Росії хочуть визнати "терористичною організацією". Справу має розглянути Верховний суд Росії. 26 травня стало відомо, що він відклав засідання на кінець червня.

Раніше Фокус повідомляв, що бійців ЗСУ, що вийшли з "Азовсталі", заборонено судити за участь у збройному конфлікті. Кримінальне переслідування військовополонених допускається лише за індивідуальні злочини, які безпосередньо не належать до збройного конфлікту. Водночас увесь полк засудити не можна.