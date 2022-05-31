Потеря захваченного Херсона станет существенной для РФ, — эксперт (видео)
По словам Майкла Кларка, события, развивающиеся в херсонском направлении, пока не достигли кульминации. Но это определенно произойдет через неделю или две.
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Военный аналитик Майкл Кларк заявил, что если российские войска захватят Северодонецк, в дальнейшем вся территория Луганской области окажется "более или менее" под их контролем. Отмечается, что войска РФ продвигаются вперед и уже идут через городскую территорию. Об этом сообщает Sky News.
Битва за Северодонецк
"Российские войска продвигаются вперед, вчера они были на восточной окраине города, а, судя по сегодняшним сообщениям, уже прошли половину территории города, что вполне возможно", — отметил эксперт.
По его словам, украинцам, похоже, пришлось отступить, или перейти на другую сторону реки, в Лисичанск, на более укрепленный плацдарм. С их точки зрения, это вполне благоразумно и позволит остановить или сдержать наступление россиян.
"Судя по всему, в Северодонецке остаются от 10 до 15 тысяч мирных жителей, и он превращается в еще один Мариуполь. Не в смысле того же масштаба, но, боюсь, процесс тот же", — заявил военный эксперт.
Вместе с тем он отмечает, что полностью захватить всю Донецкую область будет сложнее.
Харьков возвращается к привычной жизни
Относительно положения, в котором находится Харьков — второй крупнейший украинский город — эксперт сказал, что войска РФ пытаются окопаться в регионе и замедлить продвижение украинских сил.
Он напомнил об успехах ВСУ, которым удалось оттеснить российскую артиллерию подальше от Харькова, и сейчас он защищен от этих устрашающего артиллерийского огня, хотя и не от баллистических или крылатых ракет. Город постепенно возвращается к привычной жизни.
"Украинцы, безусловно, держатся и сейчас сохраняют Харьков более или менее свободным", — объяснил он, добавив, что продвижение украинских войск несколько приостановилось, и в ближайшие неделю-две положение вряд ли изменится.
Николаев — Одесса
После Северодонецка следующая большая битва ожидается в Николаеве.
Россияне пытаются наступать с юга, поскольку предыдущие попытки наступления с востока им не удались.
"Это, конечно, путь в Одессу. До этого пока далеко, чтобы добраться до Одессы, им нужно пройти Николаев, чего они, конечно же, хотят добиться", — объяснил Кларк.
Контрнаступление ВСУ на Херсон
ВСУ наращивали свои силы на херсонском направлении, это можно было наблюдать в последние несколько недель. Битва готовилась и сейчас уже идет.
"Украинцы наступают сильно. И, похоже, что они думают, что им удастся дойти до Херсона сравнительно скоро. Я в этом не уверен, однако посмотрим, — объяснил Кларк. — Но украинцы не просто удерживают свои позиции, а создают россиянам повод для беспокойства. Если россияне потеряют Херсон — самый важный город, который они до сих пор захватили, — это станет для них существенной потерей".
Пока еще события, развивающиеся на херсонском направлении, не достигли своего пика, но это определенно произойдет через одну-две недели.
Ранее Фокус сообщал, что в Херсонской и Запорожской областях пропали связь и интернет. Жители оккупированного Херсона говорят, что представители РФ выдают российские SIM-карты взамен на фото украинского паспорта.