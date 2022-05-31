Потеря захваченного Херсона станет существенной для РФ, — эксперт (видео)

По словам Майкла Кларка, события, развивающиеся в херсонском направлении, пока не достигли кульминации. Но это определенно произойдет через неделю или две.

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Военный аналитик Майкл Кларк заявил, что если российские войска захватят Северодонецк, в дальнейшем вся территория Луганской области окажется "более или менее" под их контролем. Отмечается, что войска РФ продвигаются вперед и уже идут через городскую территорию. Об этом сообщает Sky News.

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Битва за Северодонецк

[ + – ] Российские войска в Северодонецке.

"Российские войска продвигаются вперед, вчера они были на восточной окраине города, а, судя по сегодняшним сообщениям, уже прошли половину территории города, что вполне возможно", — отметил эксперт.

По его словам, украинцам, похоже, пришлось отступить, или перейти на другую сторону реки, в Лисичанск, на более укрепленный плацдарм. С их точки зрения, это вполне благоразумно и позволит остановить или сдержать наступление россиян.

"Судя по всему, в Северодонецке остаются от 10 до 15 тысяч мирных жителей, и он превращается в еще один Мариуполь. Не в смысле того же масштаба, но, боюсь, процесс тот же", — заявил военный эксперт.

[ + – ] Наступление РФ в Северодонецке.

Вместе с тем он отмечает, что полностью захватить всю Донецкую область будет сложнее.

Харьков возвращается к привычной жизни

[ + – ] Карта боевых действий Украина.

Относительно положения, в котором находится Харьков — второй крупнейший украинский город — эксперт сказал, что войска РФ пытаются окопаться в регионе и замедлить продвижение украинских сил.

Он напомнил об успехах ВСУ, которым удалось оттеснить российскую артиллерию подальше от Харькова, и сейчас он защищен от этих устрашающего артиллерийского огня, хотя и не от баллистических или крылатых ракет. Город постепенно возвращается к привычной жизни.

"Украинцы, безусловно, держатся и сейчас сохраняют Харьков более или менее свободным", — объяснил он, добавив, что продвижение украинских войск несколько приостановилось, и в ближайшие неделю-две положение вряд ли изменится.

[ + – ] Карта боев в Херсонской области.

Николаев — Одесса

После Северодонецка следующая большая битва ожидается в Николаеве.

Россияне пытаются наступать с юга, поскольку предыдущие попытки наступления с востока им не удались.

"Это, конечно, путь в Одессу. До этого пока далеко, чтобы добраться до Одессы, им нужно пройти Николаев, чего они, конечно же, хотят добиться", — объяснил Кларк.

Контрнаступление ВСУ на Херсон

ВСУ наращивали свои силы на херсонском направлении, это можно было наблюдать в последние несколько недель. Битва готовилась и сейчас уже идет.

"Украинцы наступают сильно. И, похоже, что они думают, что им удастся дойти до Херсона сравнительно скоро. Я в этом не уверен, однако посмотрим, — объяснил Кларк. — Но украинцы не просто удерживают свои позиции, а создают россиянам повод для беспокойства. Если россияне потеряют Херсон — самый важный город, который они до сих пор захватили, — это станет для них существенной потерей".

Пока еще события, развивающиеся на херсонском направлении, не достигли своего пика, но это определенно произойдет через одну-две недели.

Ранее Фокус сообщал, что в Херсонской и Запорожской областях пропали связь и интернет. Жители оккупированного Херсона говорят, что представители РФ выдают российские SIM-карты взамен на фото украинского паспорта.