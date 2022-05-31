Втрата захопленого Херсона стане суттєвою для РФ, — експерт (відео)
За словами Майкла Кларка, події, що розвиваються в херсонському напрямку, поки що не досягли кульмінації. Але це безумовно відбудеться через тиждень чи два.
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Військовий аналітик Майкл Кларк заявив, що якщо російські війська захоплять Сєвєродонецьк, надалі вся територія Луганської області виявиться "більш-менш" під їхнім контролем. Наголошується, що війська РФ просуваються вперед і вже йдуть через міську територію. Про це повідомляє Sky News.
Битва за Сєвєродонецьк
"Російські війська просуваються уперед, учора вони були на східній околиці міста, а, судячи із сьогоднішніх повідомлень, уже пройшли половину території міста, що цілком можливо", — зазначив експерт.
За його словами, українцям, схоже, довелося відступити, або перейти на інший бік річки, у Лисичанськ, на більш укріплений плацдарм. На їхню думку, це цілком розсудливо і дозволить зупинити або стримати наступ росіян.
"Зважаючи на все, у Сєвєродонецьку залишаються від 10 до 15 тисяч мирних жителів, і він перетворюється на ще один Маріуполь. Не в сенсі того ж масштабу, але, боюся, процес той самий", — заявив військовий експерт.
Водночас він зазначає, що повністю захопити всю Донецьку область буде складніше.
Харків повертається до звичного життя
Щодо положення, в якому знаходиться Харків — друге найбільше українське місто, експерт сказав, що війська РФ намагаються окопатися в регіоні й уповільнити просування українських сил.
Він нагадав про успіхи ЗСУ, яким вдалося відтіснити російську артилерію подалі від Харкова, і зараз він захищений від цих жахливого артилерійського вогню, хоч і не від балістичних чи крилатих ракет. Місто поступово повертається до звичного життя.
"Українці, безумовно, тримаються і зараз зберігають Харків більш-менш вільним", — пояснив він, додавши, що просування українських військ дещо призупинилося, і в найближчі тиждень-два стан навряд чи зміниться.
Миколаїв — Одеса
Після Сєвєродонецька наступна велика битва очікується у Миколаєві.
Росіяни намагаються наступати з півдня, оскільки попередні спроби наступу зі сходу в них не вдалися.
"Це, звичайно, шлях до Одеси. До цього поки що далеко, щоб дістатися Одеси, їм потрібно пройти Миколаїв, чого вони, звичайно ж, хочуть досягти", — пояснив Кларк.
Контрнаступ ЗСУ на Херсон
ЗСУ нарощували свої сили на херсонському напрямку, це можна було спостерігати за останні кілька тижнів. Битва готувалася і зараз уже йде.
"Українці наступають сильно. І, схоже, що вони думають, що їм вдасться дійти до Херсона порівняно скоро. Я в цьому не впевнений, проте подивимося, — пояснив Кларк. — Але українці не просто утримують свої позиції, а створюють росіянам привід для занепокоєння. Якщо росіяни втратять Херсон — найважливіше місто, яке вони досі захопили, — це стане для них суттєвою втратою".
Поки що події, що розвиваються на херсонському напрямку, не досягли свого піку, але це безперечно відбудеться через один-два тижні.
Раніше Фокус повідомляв, що у Херсонській і Запорізькій областях зникли зв'язок та інтернет. Жителі окупованого Херсона кажуть, що представники РФ видають російські SIM-картки, а натомість фотографують паспорти українців.