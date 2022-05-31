Втрата захопленого Херсона стане суттєвою для РФ, — експерт (відео)

За словами Майкла Кларка, події, що розвиваються в херсонському напрямку, поки що не досягли кульмінації. Але це безумовно відбудеться через тиждень чи два.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Військовий аналітик Майкл Кларк заявив, що якщо російські війська захоплять Сєвєродонецьк, надалі вся територія Луганської області виявиться "більш-менш" під їхнім контролем. Наголошується, що війська РФ просуваються вперед і вже йдуть через міську територію. Про це повідомляє Sky News.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

Битва за Сєвєродонецьк

[ + – ] Російські війська у Сєвєродонецьку

"Російські війська просуваються уперед, учора вони були на східній околиці міста, а, судячи із сьогоднішніх повідомлень, уже пройшли половину території міста, що цілком можливо", — зазначив експерт.

За його словами, українцям, схоже, довелося відступити, або перейти на інший бік річки, у Лисичанськ, на більш укріплений плацдарм. На їхню думку, це цілком розсудливо і дозволить зупинити або стримати наступ росіян.

"Зважаючи на все, у Сєвєродонецьку залишаються від 10 до 15 тисяч мирних жителів, і він перетворюється на ще один Маріуполь. Не в сенсі того ж масштабу, але, боюся, процес той самий", — заявив військовий експерт.

[ + – ] Наступ РФ у Сєвєродонецьку

Водночас він зазначає, що повністю захопити всю Донецьку область буде складніше.

Харків повертається до звичного життя

[ + – ] Карта бойових дій України

Щодо положення, в якому знаходиться Харків — друге найбільше українське місто, експерт сказав, що війська РФ намагаються окопатися в регіоні й уповільнити просування українських сил.

Він нагадав про успіхи ЗСУ, яким вдалося відтіснити російську артилерію подалі від Харкова, і зараз він захищений від цих жахливого артилерійського вогню, хоч і не від балістичних чи крилатих ракет. Місто поступово повертається до звичного життя.

"Українці, безумовно, тримаються і зараз зберігають Харків більш-менш вільним", — пояснив він, додавши, що просування українських військ дещо призупинилося, і в найближчі тиждень-два стан навряд чи зміниться.

[ + – ] Карта боїв у Херсонській області

Миколаїв — Одеса

Після Сєвєродонецька наступна велика битва очікується у Миколаєві.

Росіяни намагаються наступати з півдня, оскільки попередні спроби наступу зі сходу в них не вдалися.

"Це, звичайно, шлях до Одеси. До цього поки що далеко, щоб дістатися Одеси, їм потрібно пройти Миколаїв, чого вони, звичайно ж, хочуть досягти", — пояснив Кларк.

Контрнаступ ЗСУ на Херсон

ЗСУ нарощували свої сили на херсонському напрямку, це можна було спостерігати за останні кілька тижнів. Битва готувалася і зараз уже йде.

"Українці наступають сильно. І, схоже, що вони думають, що їм вдасться дійти до Херсона порівняно скоро. Я в цьому не впевнений, проте подивимося, — пояснив Кларк. — Але українці не просто утримують свої позиції, а створюють росіянам привід для занепокоєння. Якщо росіяни втратять Херсон — найважливіше місто, яке вони досі захопили, — це стане для них суттєвою втратою".

Поки що події, що розвиваються на херсонському напрямку, не досягли свого піку, але це безперечно відбудеться через один-два тижні.

Раніше Фокус повідомляв, що у Херсонській і Запорізькій областях зникли зв'язок та інтернет. Жителі окупованого Херсона кажуть, що представники РФ видають російські SIM-картки, а натомість фотографують паспорти українців.