В РФ арестовали генерал-лейтенанта украинского происхождения, — журналист (аудио)

По словам Андрея Цаплиенко, речь идет о Михаиле Зусько, который руководил неудачным наступлением ВС РФ в районе Николаева.

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Российский генерал-лейтенант, командующий 58-й общевойсковой армией Южного военного округа РФ Михаил Зусько, вероятно, был арестован из-за провального наступления на юге Украины. Такую информацию в своем Telegram-канале обнародовал военный журналист Андрей Цаплиенко.

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По его словам, у него в распоряжении оказался аудиоперехват оккупантов, которые также участвуют в полномасштабной войне на территории Украины.

На записи разговора можно услышать, как один из собеседников говорит об аресте командующего 58-й обещвойсковой армией ВС РФ Михаила Зусько. Оккупант обвинил топ-офицера в сливе информации о подразделениях российских войск, в результате чего ВСУ успешно ликвидировали захватчиков.

Андрей Цаплиенко, в свою очередь, предполагает, Михаил Зусько был арестован из-за провального наступления ВС РФ в районе Николаева. Более того, как отмечает журналист, российский генерал-лейтенант имеет украинское происхождение, что также могло повлиять на его задержание.

"Он родился на Волыни, однако, думаю, настоящие волыняне, которые бьются за свой дом, больше не считают его украинцем. Слухи об увольнении и аресте Зусько распространяются с конца марта. Побольше бы российской армии таких генералов", — добавил Цаплиенко в своей публикации и обнародовал аудиоперехват разговора.

Внимание, аудио 18+. Присутствует ненормативная лексика!

[ + – ] В РФ арестовали командующего 58-й армией Михаила Зусько

Напомним, 26 мая Офис генерального прокурора раскрыл имя российского топ-офицера, который отдавал приказы на обстрелы мирных городов Запорожской области. По данным следствия, речь идет о командующем 58-й общевойсковой армией ЮВО РФ Михаиле Зусько.

Также сообщалось, что бойцы ВСУ взяли в плен российского военнослужащего, который имел прямой контакт с командующим 58-й общевойсковой армией Михаилом Зусько.