У РФ заарештували генерал-лейтенанта українського походження, — журналіст (аудіо)

За словами Андрія Цаплієнка, йдеться про Михайла Зуська, який керував невдалим наступом ЗС РФ у районі Миколаєва.

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Російського генерал-лейтенанта, командувача 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу РФ Михайла Зуська, ймовірно, заарештували через провальний наступ на півдні України. Таку інформацію у своєму Telegram-каналі оприлюднив військовий журналіст Андрій Цаплієнко.

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За його словами, у нього у розпорядженні виявився аудіоперехоплення окупантів, які також беруть участь у повномасштабній війні на території України.

На записі розмови можна почути, як один із співрозмовників говорить про арешт командувача 58-ї армійської військової армії ЗС РФ Михайла Зуська. Окупант звинуватив топофіцера у зливі інформації про підрозділи російських військ, внаслідок чого ЗСУ успішно ліквідували загарбників.

Андрій Цаплієнко, зі свого боку, припускає, що Михайла Зуська заарештували через провальний наступ ЗС РФ в районі Миколаєва. Більше того, як зазначає журналіст, російський генерал-лейтенант має українське походження, що також могло вплинути на його затримання.

"Він народився на Волині, проте, гадаю, справжні волиняни, які б'ються за свій дім, більше не вважають його українцем. Чутки про звільнення та арешт Зуська поширюються з кінця березня. Побільше б російській армії таких генералів", — додав Цаплієнко у своїй публікації й оприлюднив аудіоперехоплення розмови.

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[ + – ] У РФ заарештували командувача 58-ї армії Михайла Зуська

Нагадаємо, 26 травня Офіс генерального прокурора розкрив ім'я російського топофіцера, який віддавав накази на обстріл мирних міст Запорізької області. За даними слідства, йдеться про командувача 58-ї загальновійськової армії ПВО РФ Михайла Зуська.

Також повідомлялося, що бійці ЗСУ взяли в полон російського військовослужбовця, який мав прямий контакт із командувачем 58-ї загальновійськової армії Михайлом Зуськом.