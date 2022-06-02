В Северодонецке 800 взрослых и детей прячутся под химзаводом "Азот", — глава ОВА

Во время общения с журналистами Сергей Гайдай уточнил, что в бомбоубежищах под заводом находятся местные жители, которые отказались уезжать из города. Также там есть дети, но их немного.

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Около 800 человек прячутся в нескольких бомбоубежищах под химическим заводом "Азот" в Северодонецке, который пытаются захватить российские войска. Об этом в четверг, 2 июня, глава луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил в интервью CNN.

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"Там находятся местные жители, которых просили покинуть город, но они отказались. Там есть и дети, но немного", — сказал глава военной администрации.

"Россияне систематически разрушают крупнейшее химическое предприятие города — завод "Азот"", — также отметил Гайдай, уточнив, что утром снаряд попал в склад с метанолом и в админздание. Однако об объеме находившегося там метанола неизвестно.

Под контролем ВСУ находится промзона города — единственная часть городской территории, куда еще не зашли российские войска.

[ + – ] Обстрелы в Северодонецке. [ + – ] Обстрелы в Северодонецке.

Во вторник Гайдай сообщил, что снаряд войск РФ попал в цистерну с азотной кислотой, однако люди, находившиеся в убежищах под заводом, не пострадали.

Ранее Фокус сообщал, что городское руководство Северодонецка опасается, что на территории завода "Азот" могут оставаться химикаты. Однако второй "Азовсталью" он не станет, на территории мариупольского предприятия находился огромный подземный город, чего нет в Северодонецке.

Напомним, что ВСУ оттесняют врага в Северодонецке и берут пленных. Об этом сообщил руководитель Луганской ОВА. По словам Гайдая, под контролем российских войск находится большая территория города. Однако украинские военные проводят контратаки — оттесняют россиян на некоторых улицах и даже берут в плен.