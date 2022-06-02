У Сєвєродонецьку 800 дорослих і дітей ховаються під хімзаводом "Азот", — голова ОВА

Під час спілкування із журналістами Сергій Гайдай уточнив, що в бомбосховищах під заводом перебувають місцеві жителі, які відмовилися їхати з міста. Також там є діти, але їх небагато.

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Майже 800 людей ховаються у кількох бомбосховищах під хімічним заводом "Азот" у Сєвєродонецьку, який намагаються захопити російські війська. Про це у четвер, 2 червня, голова луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив в інтерв'ю CNN.

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"Там перебувають місцеві жителі, яких просили покинути місто, але вони відмовилися. Там є і діти, але небагато", — сказав голова військової адміністрації.

"Росіяни систематично руйнують найбільше хімічне підприємство міста — завод "Азот"", — також зазначив Гайдай, уточнивши, що вранці снаряд влучив у склад із метанолом і в адмінбудівлю. Проте про обсяг метанолу, що знаходився там, невідомо.

Під контролем ЗСУ знаходиться промзона міста — єдина частина міської території, куди ще не зайшли російські війська.

[ + – ] Обстріли у Сєвєродонецьку. [ + – ] Обстріли у Сєвєродонецьку.

У вівторок Гайдай повідомив, що снаряд військ РФ влучив у цистерну з азотною кислотою, проте люди, які перебували у сховищах під заводом, не постраждали.

Раніше Фокус повідомляв, що міське керівництво Сєвєродонецька побоюється, що на території заводу "Азот" можуть залишатися хімікати. Проте другою "Азовсталлю" він не стане, на території маріупольського підприємства знаходилося величезне підземне місто, чого немає у Сєвєродонецьку.

Нагадаємо, що ЗСУ відтісняють ворога у Сєвєродонецьку та беруть полонених. Про це повідомив керівник Луганської ОВА. За словами Гайдая, під контролем російських військ є велика територія міста. Проте українські військові проводять контратаки — відтісняють росіян на деяких вулицях і навіть беруть у полон.