Эксперты из Пентагона посетили Украину для изучения захваченной российской техники, — NYT

Американские эксперты выяснили, что передовое российское оружие и системы связи были построены на основе западных микросхем, поставки которых сократились более чем на 90 процентов.

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Представители Пентагона в мае 2022 по приглашению властей посетили Украину, где в течение недели изучали захваченную российскую военную технику. Американские специалисты выяснили, что практически все передовое оборудование, которое применяется в российском вооружении, включает в себя детали от компаний, расположенных в США и Европейском Союзе. Об этом пишет The New York Times.

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Исследователи, приглашенные СБУ для независимого анализа российского оборудования, выяснили, что боеприпасы и оборудование, в том числе системы наведения ракет и лазерные дальномеры содержат микрочипы, печатные платы, двигатели, антенны и т.д. производимые в Соединенных Штатах и странах ЕС.

Дамьен Сплитерс, исследователь компании Conflict Armament Research, которая занимается идентификацией и отслеживанием оружия и боеприпасов, пришел к выводу, что передовое российское оружие и системы связи были построены на основе западных микросхем. Он добавил, что российские компании имели доступ к бесперебойному снабжению западными технологиями в течение десятилетий.

[ + – ] Бортовой компьютер российской крылатой ракеты Х-101

Однако антироссийские санкции Запада ограничили возможность России производить высокотехнологичное оружие взамен уничтоженного в ходе войны в Украине. После того как в феврале Запад объявил о введении широких ограничений на экспорт полупроводников, компьютеров, лазеров, телекоммуникационного оборудования и других товаров, российский оборонпром столкнулся с трудностями при получении микрочипов для пополнения запасов высокоточных боеприпасов.

Что исследовали эксперты Пентагона

Во время своей поездки в Киев, Сплитерс и его коллега открутили три корпуса, в которых находились современные шифрованные радиостанции "Азарт", обеспечивающие защищенные каналы связи для российских войск.

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Они обнаружили, что первые две рации содержали микрочипы с тщательно стертой маркировкой их производства, что, по-видимому, было попыткой замаскировать их происхождение. Но внутри третьей рации был идентичный чип, который был изготовлен компанией, расположенной в США.

Эксперт сказал, что неясно, кто изменил маркировку и когда чипы были доставлены в Россию. Но попытка скрыть их происхождение, по его словам, была намеренной.

[ + – ] Печатная плата внутреннего компьютера крылатой ракеты

Министр торговли США Джина Раймондо, отвечая на вопрос о нехватке чипов для российского оружия, сказала "безусловно да".

"Экспорт США в Россию в категориях, в которых мы осуществляем экспортный контроль, включая полупроводники, сократился более чем на 90 процентов с 24 февраля. Это просто катастрофа", — заявила она.

Экономист Мэтью Клейн, который отслеживает влияние экспортного контроля, сообщил, что российский импорт промышленных товаров из девяти основных стран в апреле сократился на 51% по сравнению со средним показателем с сентября 2021 года по февраль 2022 года.

По его словам, бомбардировки танковых заводов и судостроительных верфей сейчас неактуально.

"Демократические страны могут воспроизвести эффект от бомбардировок при правильном наборе санкций, и именно потому, что российские вооруженные силы зависят от импортного оборудования", — отметил Клейн.

Ранее сообщалось, что Россия вынуждена использовать компьютерные чипы из холодильников и посудомоечных машин в военной технике, так как из-за введенных санкций импорт американских технологий сократился на 70%.