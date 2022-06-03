Експерти з Пентагону відвідали Україну для вивчення захопленої російської техніки, — NYT
Американські експерти з'ясували, що передова російська зброя і системи зв'язку були побудовані на основі західних мікросхем, постачання яких скоротилося більш ніж на 90 відсотків.
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Представники Пентагону в травні 2022 року на запрошення влади відвідали Україну, де протягом тижня вивчали захоплену російську військову техніку. Американські фахівці з'ясували, що практично все передове обладнання, яке застосовується в російському озброєнні, враховує деталі від компаній, розташованих у США та Європейському Союзі. Про це пише The New York Times.
Дослідники, запрошені СБУ для незалежного аналізу російського обладнання, з'ясували, що боєприпаси й обладнання, зокрема системи наведення ракет і лазерні далекоміри містять мікрочіпи, друковані плати, двигуни, антени тощо, вироблені у Сполучених Штатах і країнах ЄС.
Дам'єн Сплітерс, дослідник компанії Conflict Armament Research, яка займається ідентифікацією і відстеженням зброї та боєприпасів, дійшов висновку, що передова російська зброя і системи зв'язку були побудовані на основі західних мікросхем. Він додав, що російські компанії мали доступ до безперебійного постачання західних технологій протягом десятиліть.
Проте антиросійські санкції Заходу обмежили можливість Росії виробляти високотехнологічну зброю замість знищеної під час війни в Україні. Після того, як у лютому Захід оголосив про введення широких обмежень на експорт напівпровідників, комп'ютерів, лазерів, телекомунікаційного обладнання та інших товарів, російський оборонпром зіткнувся з труднощами в процесі отримання мікрочіпів для поповнення запасів високоточних боєприпасів.
Що досліджували експерти Пентагону
Під час своєї поїздки до Києва, Сплітерс і його колега відкрутили три корпуси, в яких перебували сучасні шифровані радіостанції "Азарт", котрі забезпечували захищені канали зв'язку для російських військ.
Вони з'ясували, що перші дві рації містили мікрочіпи з ретельно стертим маркуванням їх виробництва, що, мабуть, було спробою замаскувати їхнє походження. Але всередині третьої рації був ідентичний чіп, який був виготовлений компанією, розташованою в США.
Експерт сказав, що незрозуміло, хто змінив маркування і коли чіпи були доставлені до Росії. Але спроба приховати їхнє походження, за його словами, була навмисною.
Міністриня торгівлі США Джина Раймондо, відповідаючи на питання про брак чіпів для російської зброї, сказала "безумовно так".
"Експорт США до Росії в категоріях, в яких ми здійснюємо експортний контроль, враховуючи напівпровідники, скоротився більш ніж на 90 відсотків із 24 лютого. Це просто катастрофа", — заявила вона.
Економіст Метью Клейн, який відстежує вплив експортного контролю, повідомив, що російський імпорт промислових товарів із дев'яти основних країн у квітні скоротився на 51% порівняно із середнім показником із вересня 2021 року до лютого 2022 року.
За його словами, бомбардування танкових заводів і суднобудівних верфей зараз неактуальне.
"Демократичні країни можуть відтворити ефект від бомбардувань за умов правильного набору санкцій, і саме тому, що російські збройні сили залежать від імпортного обладнання", — зазначив Клейн.
Раніше повідомлялося, що Росія змушена використовувати комп'ютерні чіпи з холодильників і посудомийних машин у військовій техніці, оскільки через введені санкції імпорт американських технологій скоротився на 70%.