Експерти з Пентагону відвідали Україну для вивчення захопленої російської техніки, — NYT

Американські експерти з'ясували, що передова російська зброя і системи зв'язку були побудовані на основі західних мікросхем, постачання яких скоротилося більш ніж на 90 відсотків.

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Представники Пентагону в травні 2022 року на запрошення влади відвідали Україну, де протягом тижня вивчали захоплену російську військову техніку. Американські фахівці з'ясували, що практично все передове обладнання, яке застосовується в російському озброєнні, враховує деталі від компаній, розташованих у США та Європейському Союзі. Про це пише The New York Times.

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Дослідники, запрошені СБУ для незалежного аналізу російського обладнання, з'ясували, що боєприпаси й обладнання, зокрема системи наведення ракет і лазерні далекоміри містять мікрочіпи, друковані плати, двигуни, антени тощо, вироблені у Сполучених Штатах і країнах ЄС.

Дам'єн Сплітерс, дослідник компанії Conflict Armament Research, яка займається ідентифікацією і відстеженням зброї та боєприпасів, дійшов висновку, що передова російська зброя і системи зв'язку були побудовані на основі західних мікросхем. Він додав, що російські компанії мали доступ до безперебійного постачання західних технологій протягом десятиліть.

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Проте антиросійські санкції Заходу обмежили можливість Росії виробляти високотехнологічну зброю замість знищеної під час війни в Україні. Після того, як у лютому Захід оголосив про введення широких обмежень на експорт напівпровідників, комп'ютерів, лазерів, телекомунікаційного обладнання та інших товарів, російський оборонпром зіткнувся з труднощами в процесі отримання мікрочіпів для поповнення запасів високоточних боєприпасів.

Що досліджували експерти Пентагону

Під час своєї поїздки до Києва, Сплітерс і його колега відкрутили три корпуси, в яких перебували сучасні шифровані радіостанції "Азарт", котрі забезпечували захищені канали зв'язку для російських військ.

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Вони з'ясували, що перші дві рації містили мікрочіпи з ретельно стертим маркуванням їх виробництва, що, мабуть, було спробою замаскувати їхнє походження. Але всередині третьої рації був ідентичний чіп, який був виготовлений компанією, розташованою в США.

Експерт сказав, що незрозуміло, хто змінив маркування і коли чіпи були доставлені до Росії. Але спроба приховати їхнє походження, за його словами, була навмисною.

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Міністриня торгівлі США Джина Раймондо, відповідаючи на питання про брак чіпів для російської зброї, сказала "безумовно так".

"Експорт США до Росії в категоріях, в яких ми здійснюємо експортний контроль, враховуючи напівпровідники, скоротився більш ніж на 90 відсотків із 24 лютого. Це просто катастрофа", — заявила вона.

Економіст Метью Клейн, який відстежує вплив експортного контролю, повідомив, що російський імпорт промислових товарів із дев'яти основних країн у квітні скоротився на 51% порівняно із середнім показником із вересня 2021 року до лютого 2022 року.

За його словами, бомбардування танкових заводів і суднобудівних верфей зараз неактуальне.

"Демократичні країни можуть відтворити ефект від бомбардувань за умов правильного набору санкцій, і саме тому, що російські збройні сили залежать від імпортного обладнання", — зазначив Клейн.

Раніше повідомлялося, що Росія змушена використовувати комп'ютерні чіпи з холодильників і посудомийних машин у військовій техніці, оскільки через введені санкції імпорт американських технологій скоротився на 70%.