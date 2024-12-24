У США нарощують виробництво ракет, зокрема й для допомоги Україні, — Пентагон

Йдеться про контракт із компанією Williams International, яка спеціалізується на розробці та виробництві малих газотурбінних двигунів для високоточних систем озброєння.

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Міністерство оборони США виділило компанії Williams International контракт на суму 253,7 млн доларів. Фінансування спрямоване на збільшення обсягів виробництва газотурбінних двигунів, що використовуються у високоточному озброєнні, включно з ракетами, які постачають у межах військової допомоги Україні. Про це йдеться у пресрелізі Пентагону від 23 грудня.

Контракт укладено згідно з Законом про оборонне виробництво (Defense Production Act) і він покликаний задовольнити всебільші потреби Пентагону в таких системах озброєння:

протикорабельні ракети Harpoon;

ракети класу "повітря-земля" AGM-158 JASSM;

протикорабельні ракети великої дальності AGM-158C LRASM;

крилаті ракети Tomahawk.

У повідомленні наголошується, що виробничі потужності компанії Williams International буде значно розширено, що дасть змогу прискорити постачання критично важливих компонентів для оборонних потреб США. Крім того, цей контракт є частиною ширших зусиль, вжитих у межах програми закупівель DPAP, яка з початку 2025 фінансового року виділила 290,8 мільйона доларів на проєкти в різних оборонних сферах.

"Ця програма є ключовим компонентом стратегії Міністерства оборони, спрямованої на прискорення створення та впровадження високоточної зброї для забезпечення новітніх можливостей і опцій для наших збройних сил", — заявила помічник міністра оборони Лора Тейлор-Кейл.

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Нагадаємо, на початку жовтня командувач силами США в Європі генерал Кріс Каволі склав список систем озброєнь, які можуть істотно допомогти Україні. До списку увійшли ракети класу "повітря-земля" JASSM.