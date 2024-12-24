В США наращивают производство ракет, в том числе и для помощи Украине, — Пентагон

Речь идет о контракте с компанией Williams International, которая специализируется на разработке и производстве малых газотурбинных двигателей для высокоточных систем вооружения.

Related video

Министерство обороны США выделило компании Williams International контракт на сумму 253,7 млн долларов. Финансирование направлено на увеличение объемов производства газотурбинных двигателей, используемых в высокоточном вооружении, включая ракеты, поставляемые в рамках военной помощи Украине. Об этом говорится в пресс-релизе Пентагона от 23 декабря.

Контракт заключен в рамках Закона об оборонном производстве (Defense Production Act) и призван удовлетворить растущие потребности Пентагона в следующих системах вооружения:

противокорабельные ракеты Harpoon;

ракеты класса "воздух-земля" AGM-158 JASSM;

противокорабельные ракеты большой дальности AGM-158C LRASM;

крылатые ракеты Tomahawk;

В сообщении отмечается, что производственные мощности компании Williams International будут значительно расширены, что позволит ускорить поставки критически важных компонентов для оборонных нужд США. Кроме того, этот контракт является частью более широких усилий, предпринятых в рамках программы закупок DPAP, которая с начала 2025 финансового года выделила 290,8 миллиона долларов на проекты в различных оборонных сферах.

"Эта программа является ключевым компонентом стратегии Министерства обороны, направленной на ускорение создания и внедрения высокоточного оружия для обеспечения новейших возможностей и опций для наших вооруженных сил", — заявила помощник министра обороны Лора Тейлор-Кейл.

Важно

Стелс-ракеты LRASM напугали Китай: США на учениях показали свое лучшее оружие (видео)

Напомним, в начале октября командующий силами США в Европе генерал Крис Каволи составил список систем вооружений, которые могут существенно помочь Украине. В список вошли ракеты класса "воздух-земля" JASSM.