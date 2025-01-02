Державна таємниця: загублена в часі технологія може поліпшити секретну зброю

Американські військові десятиліттями приховували матеріал під назвою Fogbank, що використовувався у виробництві ядерних боєголовок. Навіть зараз, після його повторного створення, подробиці залишаються засекреченими.

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Американські військові десятиліттями зберігали в секреті матеріал, що використовувався у виробництві ядерних боєголовок, відомий як Fogbank. Експерти припускають, що ця речовина, ймовірно, аерогель, який відіграє ключову роль у перетворенні енергії поділу на потужний термоядерний вибух. Однак їхні точні характеристики залишаються суворо засекреченими. Про це пише Daily Star.

Fogbank вперше почали виробляти в штаті Теннессі в 1975 році, але після завершення програми в 1989 році виробництво було зупинено, а документація і технології загублені. Коли через майже 20 років військові вирішили модернізувати старі ядерні боєголовки, виявилося, що практично всі знання втрачено, а фахівці, які працювали над його створенням, пішли на пенсію.

Після багаторічного і дорогого процесу реінжинірингу 2008 року Національне управління ядерної безпеки США (NNSA) змогло знову налагодити виробництво матеріалу. Попри публічне визнання його існування, подробиці про склад і виробництво Fogbank залишаються державною таємницею.

Штаб-квартира Міністерства оборони США в будівлі, що має форму правильного п'ятикутника Фото: Відкриті джерела

На думку експертів, Fogbank може бути ключовим компонентом, здатним перетворюватися на перегріту плазму під час впливу високих температур, що є важливим етапом у роботі термоядерних боєголовок. Однак залишається невідомим, чи використовується цей матеріал у сучасних ядерних системах.

Паралельно з викриттям Fogbank, Пентагон опублікував звіт про випадки спостереження НЛО з 1945 року. Документ підтвердив, що більша частина спостережень пов'язана із засекреченими військовими розробками, такими як шпигунські літаки і високотехнологічні аеростати. Наприклад, у 1950-60-х роках повідомлення про "летючі тарілки" часто стосувалися випробувань літаків, таких як канадський VZ-9AV Avrocar з формою блюдця.

Видання зазначає, що попри численні дослідження і доповіді, доказів існування позаземних технологій не виявлено. Fogbank же залишається загадковим нагадуванням про те, що навіть найбільш просунуті технології можуть бути загублені в часі.

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