Американские военные десятилетиями скрывали материал под названием Fogbank, использовавшийся в производстве ядерных боеголовок. Даже сейчас, после его повторного создания, подробности остаются засекреченными.

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Американские военные десятилетиями хранили в секрете материал, использовавшийся в производстве ядерных боеголовок, известный как Fogbank. Эксперты предполагают, что это вещество, вероятно, аэрогель, играющий ключевую роль в превращении энергии деления в мощный термоядерный взрыв. Однако их точные характеристики остаются строго засекреченными. Об этом пишет Daily Star.

Fogbank впервые начали производить в штате Теннесси в 1975 году, но после завершения программы в 1989 году производство было остановлено, а документация и технологии утеряны. Когда спустя почти 20 лет военные решили модернизировать старые ядерные боеголовки, оказалось, что практически все знания утрачены, а специалисты, работавшие над его созданием, ушли на пенсию.

После многолетнего и дорогостоящего процесса реинжиниринга в 2008 году Национальное управление ядерной безопасности США (NNSA) смогло вновь наладить производство материала. Несмотря на публичное признание его существования, подробности о составе и производстве Fogbank остаются государственной тайной.

Штаб-квартира Министерства обороны США в здании, имеющем форму правильного пятиугольника Фото: Открытые источники

По мнению экспертов, Fogbank может быть ключевым компонентом, способным превращаться в перегретую плазму при воздействии высоких температур, что является важным этапом в работе термоядерных боеголовок. Однако остается неизвестным, используется ли этот материал в современных ядерных системах.

Параллельно с разоблачением Fogbank, Пентагон опубликовал отчет о случаях наблюдения НЛО с 1945 года. Документ подтвердил, что большая часть наблюдений связана с засекреченными военными разработками, такими как шпионские самолеты и высокотехнологичные аэростаты. Например, в 1950–60-х годах сообщения о "летающих тарелках" часто относились к испытаниям самолетов, таких как канадский VZ-9AV Avrocar с формой блюдца.

Издание отмечает, что несмотря на многочисленные исследования и доклады, доказательств существования внеземных технологий не обнаружено. Fogbank же остается загадочным напоминанием о том, что даже самые продвинутые технологии могут быть потеряны во времени.

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