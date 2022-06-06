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"Кое-что привезли военным": Зеленский посетил Лисичанск и Соледар на Донбассе (видео)

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президент на фронте
Владимир Зеленский с защитниками Украины

Президент Украины за вчерашние сутки посетил три области — Запорожскую, Донецкую и Луганскую, где пообщался с военными и вручил им награды.

Президент Украины Владимир Зеленский 5 июня посетил командные пункты и позиции украинских военных в Соледаре и Лисичанске. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Указывается, что Зеленский посетил командные пункты и передовые позиции ВСУ в районе Бахмута Донецкой области и Лисичанска Луганской области. В ходе визита президент заслушал информацию об обстановке на участках фронта, а также отчет об материально-техническом обеспечении защитников.

зеленский на передовой

Кроме этого Зеленский вручил награды и ценные подарки украинским военным. Уже в традиционном вечернем сообщении президент рассказал, что они привезли "кое-что" бойцам.

"Кое-что привезли военным, но об этом детально говорить не буду", — заявил президент, добавив, что он посетил Соледар и Лисичанск.

командный пункт на передовой

Также глава государства выразил благодарность каждому военному, кто защищает Украину.

Напомним, вчера Владимир Зеленский посетил Запорожье. Там он пообщался с переселенцами из Мариуполя и вручил награды бойцам на передовой.