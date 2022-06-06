"Дещо привезли військовим": Зеленський відвідав Лисичанськ та Соледар на Донбасі (відео)
Президент України за вчорашню добу відвідав три області — Запорізьку, Донецьку та Луганську, де поспілкувався з військовими та вручив їм нагороди.
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Президент України Володимир Зеленський 5 червня відвідав командні пункти та позиції українських військових у Соледарі та Лисичанську. Про це повідомляє сайт глави держави.
Вказується, що Зеленський відвідав командні пункти та передові позиції ЗСУ у районі Бахмута Донецької області та Лисичанська Луганської області. Під час візиту президент вислухав інформацію про ситуацію на дільницях фронту, а також звіт про матеріально-технічне забезпечення захисників.
Окрім цього, Зеленський вручив нагороди та цінні подарунки українським військовим. Вже у традиційному вечірньому повідомленні президент розповів, що вони привезли дещо бійцям.
"Дещо привезли військовим, але про це детально говорити не буду", — заявив президент, додавши, що він відвідав Соледар та Лисичанськ.
Також глава держави висловив подяку кожному військовому, хто захищає Україну.
Нагадаємо, вчора Володимир Зеленський відвідав Запоріжжя. Там він поспілкувався з переселенцями з Маріуполя та вручив нагороди бійцям на передовій.