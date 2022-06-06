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"Дещо привезли військовим": Зеленський відвідав Лисичанськ та Соледар на Донбасі (відео)

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президент на фронті
Володимир Зеленський із захисниками України

Президент України за вчорашню добу відвідав три області — Запорізьку, Донецьку та Луганську, де поспілкувався з військовими та вручив їм нагороди.

Президент України Володимир Зеленський 5 червня відвідав командні пункти та позиції українських військових у Соледарі та Лисичанську. Про це повідомляє сайт глави держави.

Вказується, що Зеленський відвідав командні пункти та передові позиції ЗСУ у районі Бахмута Донецької області та Лисичанська Луганської області. Під час візиту президент вислухав інформацію про ситуацію на дільницях фронту, а також звіт про матеріально-технічне забезпечення захисників.

зелений на передовий

Окрім цього, Зеленський вручив нагороди та цінні подарунки українським військовим. Вже у традиційному вечірньому повідомленні президент розповів, що вони привезли дещо бійцям.

"Дещо привезли військовим, але про це детально говорити не буду", — заявив президент, додавши, що він відвідав Соледар та Лисичанськ.

командний пункт на передовій

Також глава держави висловив подяку кожному військовому, хто захищає Україну.

Нагадаємо, вчора Володимир Зеленський відвідав Запоріжжя. Там він поспілкувався з переселенцями з Маріуполя та вручив нагороди бійцям на передовій.