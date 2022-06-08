Высокомобильная и с дронами. Какой будет новая разведмашина Корпуса морской пехоты США

Новый стальной разведчик заменит устаревший легкий бронеавтомобиль Корпуса морской пехоты США и будет обладать рядом новых возможностей.

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Корпус морской пехоты США ищет новую модель машины для транспортировки групп морских пехотинцев-разведчиков по полю боя. Нынешняя легкая разведывательная бронемашина (LAV) морских пехотинцев нуждается в модернизации, и в условиях современного поля боя ей было бы трудно выстоять против современных аналогов.

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Фокус перевел текст Калеба Ларсона, посвященный американским поискам новой боевой машины для своего корпуса морской пехоты.

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Корпус морской пехоты инвестирует в инновационные технологии и системы, которые, как они надеются, приведут к созданию усовершенствованного разведывательного бронеавтомобиля. Но что представляет собой такая бронемашина?

В публикации Исследовательской службы Конгресса приводятся слова представителя Корпуса морской пехоты США, который объясняет, что "с 1980-х годов легкая бронированная машина (LAV) помогала выполнять задачи Экспедиционных общевойсковых формирований КМП США на поле боя. Хотя LAV сохраняет свою операционную эффективность, жизненный цикл этой системы истекает в середине 2030-х годов".

[ + – ] Корпус морской пехоты США ищет новую модель машины для транспортировки групп морских пехотинцев-разведчиков по полю боя

В публикации добавляется, что "усовершенствованная разведывательная машина (ARV) будет высокомобильной, сетевой, транспортабельной, защищенной и мощной. Этот потенциал обеспечат датчики, системы связи и вооружение, преодолевающие угрозы, которые исторически решались с помощью более тяжелобронированных систем". Как и его предшественник, ARV будет проводить "бортовые и внебортовые операции по разведке, наблюдению и обеспечению безопасности маневра", а также "наступательные, оборонительные и обманные рейды, преломляющие ситуацию в пользу для дивизии морской пехоты и командира поддерживаемого подразделения".

В идеале ARV получит ряд возможностей, которые пересекаются с возможностями LAV или превосходят их. К числу таких возможностей относятся среднекалиберная пушка, возможно, калибра 25-30 мм, бронезащита, способная отражать снаряды "приближающейся тяжелой бронетехники", модернизированная система управления и контроля, хорошая мобильность на дорогах и бездорожье, а также возможность переброски с корабля на берег.

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Кроме того, ожидается, что с новой ARV можно будет развертывать встроенные беспилотные воздушные и наземные системы, усовершенствованные средства радиоэлектронной борьбы и боеприпасы с точным наведением.

Помимо всех этих возможностей, корпус морской пехоты представляет себе передовую разведывательную машину как группу систем, а не как одну конкретную машину. Представители КМП объясняют, что вышеописанные возможности получит модель ARV с системой командования, управления, связи и возможностью запуска компьютерных/беспилотных летательных аппаратов.

На создание прототипа ARV для Корпуса морской пехоты претендуют два подрядчика: Textron Systems и General Dynamics Land Systems. Впрочем, командующий Корпусом морской пехоты генерал Дэвид Бергер скептически настроен насчет реальной пользы платформ типа ARV, что в конечном итоге ставит под вопрос судьбу ARV в Корпусе морской пехоты США.

[ + – ] Представители КМП объясняют, что вышеописанные возможности получит модель ARV с системой командования, управления, связи и возможностью запуска компьютерных/беспилотных летательных аппаратов

Об авторе

Калеб Ларсон – журналист пишущий на тему обороны. Выпускник Калифорнийского университета, также имеет степень магистра государственной политики. Живет в Берлине. Освещает вопросы конфликтов, безопасности и технологий, уделяя особое внимание американской внешней политике, европейской безопасности и немецкому обществу, как в печатных изданиях, так и на радио.