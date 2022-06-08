Високомобільна і з дронами. Якою буде нова розвідмашина Корпусу морської піхоти США

Новий сталевий розвідник замінить застарілий легкий бронеавтомобіль Корпусу морської піхоти США і матиме низку нових можливостей.

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Корпус морської піхоти США шукає нову модель машини для транспортування груп морських піхотинців-розвідників полем бою. Нинішня легка розвідувальна бронемашина (LAV) морських піхотинців потребує модернізації, і в умовах сучасного поля бою їй важко було б вистояти проти сучасних аналогів.

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Фокус переклав текст Калеба Ларсона, присвячений американським пошукам нової бойової машини свого корпусу морської піхоти.

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Корпус морської піхоти інвестує в інноваційні технології та системи, які, як вони сподіваються, призведуть до створення вдосконаленого розвідувального бронеавтомобіля. Але що така бронемашина?

У публікації Дослідницької служби Конгресу наводяться слова представника Корпусу морської піхоти США, який пояснює, що "з 1980-х років легка броньована машина (LAV) допомагала виконувати завдання Експедиційних загальновійськових формувань КМП США на полі бою. Хоча LAV зберігає свою операційну ефективність, життєвий цикл цієї системи закінчується в середині 2030-х років.

[ + – ] Корпус морської піхоти США шукає нову модель машини для транспортування груп морських піхотинців-розвідників полем бою

У публікації додається, що "удосконалена розвідувальна машина (ARV) буде високомобільною, мережевою, транспортабельною, захищеною та потужною. Цей потенціал забезпечать датчики, системи зв'язку та озброєння, що долають загрози, які історично вирішувалися за допомогою більш важкоброньованих систем". Як і його попередник, ARV проводитиме "бортові та позабортові операції з розвідки, спостереження та гарантування безпеки маневру", а також "наступальні, оборонні та обманні рейди, що повертають ситуацію на користь для дивізії морської піхоти та командира підтримуваного підрозділу".

В ідеалі ARV отримає низку можливостей, які перетинаються з можливостями LAV або перевершують їх. До таких можливостей відносяться середньокаліберна гармата, можливо, калібру 25-30 мм, бронезахист, здатна відбивати снаряди "важкої бронетехніки, що наближається", модернізована система управління і контролю, хороша мобільність на дорогах і бездоріжжі, а також можливість перекидання з корабля на берег.

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Окрім того, очікується, що з новою ARV можна буде розгортати вбудовані безпілотні повітряні та наземні системи, удосконалені засоби радіоелектронної боротьби та боєприпаси з точним наведенням.

Крім всіх цих можливостей, корпус морської піхоти уявляє передову розвідувальну машину як групу систем, а не як одну конкретну машину. Представники КМП пояснюють, що вищезазначені можливості отримає модель ARV із системою командування, управління, зв'язку та можливістю запуску комп'ютерних/безпілотних літальних апаратів.

На створення прототипу ARV для Корпусу морської піхоти претендують два підрядники: Textron Systems та General Dynamics Land Systems. Втім, командувач Корпусом морської піхоти генерал Девід Бергер скептично налаштований щодо реальної користі платформ типу ARV, що зрештою ставить під питання долю ARV у Корпусі морської піхоти США.

[ + – ] Представники КМП пояснюють, що вищезазначені можливості отримає модель ARV із системою командування, управління, зв'язку та можливістю запуску комп'ютерних/безпілотних літальних апаратів.

Про автора

Калеб Ларсон — журналіст, який пише на тему оборони. Випускник Каліфорнійського університету також має ступінь магістра державної політики. Живе у Берліні. Висвітлює питання конфліктів, безпеки та технологій, приділяючи особливу увагу американській зовнішній політиці, європейській безпеці та німецькому суспільству як у друкованих виданнях, так і на радіо.