На війні як на війні. Чому обіцяні кібербитви так і не сталися

Ті, хто запитує, чому Україна не зіткнулася з передбаченою кібервійною, не беруть до уваги основне питання: чому ми взагалі припустили, що кібероперації можна використовувати для досягнення ефекту на полі бою?

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Чи існує якийсь культурний атрибут, етос чи колективний ідеал воїнів-однодумців, які вимагають перемоги у війні? Якою має бути культура безпеки кібервоїна? Ці питання торкаються суті кібервійни, припускаючи, що існує якийсь колективний етос хакерів, які представляють державу.

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Фокус переклав текст Брендон Валеріано, присвячений природі сучасної війни.

Культуру можна визначити як звичаї та соціальні практики певної групи чи колективу. Які культурні традиції, крім очевидної любові до толстовок, визначають та відрізняють тих, хто боротиметься у цифрових битвах майбутнього?

[ + – ] Які культурні традиції, крім очевидної любові до толстовок, визначають та відрізняють тих, хто боротиметься у цифрових битвах майбутнього? Фото: Pexels

На жаль, насправді немає жодної культури кібервоїнів. Швидше, йдеться про послідовну ідеологію та систему ідеалів.

Ця ідеологія вірить у технологічні вирішення проблем людства та перебільшує вплив кіберпростору на реальний світ. Вважалося, що комп'ютери здійснять таку ж революцію у цифровій політиці, як свого часу телеграф, радіо та телебачення. Кібернетика, як і всі ці попередні технології, збільшує швидкість взаємодії, але вона не здійснює революції на полі бою. Ідеологія кіберхайпу — це помилкова практика, яка є чимось подібним до сучасної секти.

Культ кібервійни

Багато хто очікує, що кібервійна стане свого роду дезінфікувальним засобом для військової практики, полегшивши ведення війн "звичайних". Чудовим прикладом може слугувати епізод із раннього "Стар Трека", в якому дві протиборчі сторони моделюють битви за допомогою комп'ютера, а сторона, що програла, вибудовується в чергу на спалювання. Це нібито гуманніше, ніж тривалий конфлікт.

Через відсутність жахів війни конфлікт продовжувався безупинно, поки капітан Кірк не врятував ситуацію, знищивши симулятори війни.

Головний (забутий) урок цього прикладу в тому, що не можна усунути жахи війни з практики насильства. Війни не припинилися через свою неефективність для вирішення проблеми політичного протистояння чи розподілу ресурсів. Тому заміна реальних воєн віртуальними — не вихід і не вирішення проблеми.

Попри це культ кібервоїна виріс навколо страху. Технічна різниця між тим, що вчені мають на увазі під культурою у військовій справі, та складниками культу насправді дуже незначна. Культи визначаються шануванням і відданістю якомусь об'єкту чи ідеї, і сліпа віра у перетворювальну силу кібернетичних можливостей відповідає цьому.

[ + – ] Не можна усунути жахіття війни з практики насильства

Ми вже проходили. Наприклад, період, що передував Першій світовій війні, прозвали культом наступу. Ідея у тому, що наступальні доктрини перевершують оборонні операції, призвела до зайвої самовпевненості у наступальних планах, які розбилися об реальність окопної війни та кулеметних черг. Ми знову повернулися до точки, коли очікування щодо технологій, що перетворюють поля боїв в Україні, розбиваються об реальність затяжних боїв, у яких вирішальну роль відіграють легка зброя та дешеві безпілотники.

Ціль кібервійни

Кіберфанатики ще шукають великий приклад успішності кібервійни. Проте, за кібервійною, як і раніше, немає головної стратегічної мети. Це не ефективна тактика примусу та не корисна форма шпигунства. Навпаки, кібервійна — це інструмент руйнування.

Важливо

Путін визнав поразку Росії у кібервійні: що це означає для України

Навіть президент Росії Володимир Путін нещодавно наголосив на цьому, поскаржившись на "серйозні атаки на офіційні сайти органів влади [Росії]. Значно почастішали також спроби незаконного проникнення в корпоративні мережі провідних російських компаній".

Напередодні війни в Україні було багато пророцтв про драматичні події, що наводять "шок і трепет" у кіберпросторі, але мало що з цього збулося, крім "спроб незаконного проникнення".

[ + – ] Домінантна культурна риса кібервоїна – створювати та вирішувати проблеми за допомогою однієї і тієї ж технології Фото: Pexels

Для кібервоїнів поки що недосяжна навіть демонстрація координації з операціями на полі бою. Спеціальний звіт Microsoft про кіберактивність Росії в Україні не продемонстрував кореляцію між кібер- і звичайними атаками, незважаючи на повідомлення про протилежне.

Доказом взаємозв'язку слугує вказівка на те, що кібератаки відбуваються після невдач на полі бою. Це не зовсім схоже на координацію, на яку багато хто очікував.

Фанатики сподіваються, що кібероперації замінять традиційні міномети та бомби, проникаючи крізь оптоволоконні кабелі, щоб уразити ворога та віддати його на милість атакувальнику.

Вважається, що кіберможливості дають державі засоби для досягнення своїх цілей без єдиного пострілу. Реальність така, що ті, хто атакує, навряд чи зможуть впливати навіть на слабко захищену критичну інфраструктуру, не кажучи вже про поле бою.

Кіберможливості здебільшого полегшують комунікацію та організацію. Яскравим прикладом може бути ГІС "Арта", українська "Uber-подібна" система розподілу вогню по обраній цілі.

Замість того, щоб забезпечувати прямий шлях до перемоги, алгоритми швидше розподіляють сили на основі відстані, готовності та можливостей, подібно до того, як це робить система Uber під час пошуку попутки в центрі Нью-Йорка. Хоча система ГІС "Арта" вирішує одну проблему, швидко розподіляючи сили на полі бою, вона відразу створює іншу, роблячи користувача залежним від системи та створюючи нові уразливості.

Проблема багатьох технологій у тому, що під час вирішення своїх завдань вони створюють нові проблеми. Інтернет був створений без урахування проблеми безпеки, і незабаром з'явилася ціла індустрія для вирішення проблем, які виникли через інтернет.

Домінантна культурна риса кібервоїна — створювати та вирішувати проблеми за допомогою однієї й тієї ж технології.

Ті, хто запитує, чому Україна не зіткнулася з передбаченою кібервійною, не беруть до уваги основне питання: чому ми взагалі припустили, що кібероперації можна використовувати для досягнення ефекту на полі бою?

Це торкається власне суті питання про культуру кібервоїнів. Ті, хто вірять в ідеологію кібервійни, очікують, що кібервійська перетворять власне поле бою.

[ + – ] Фанатики сподіваються, що кібероперації замінять традиційні міномети та бомби Фото: GettyImages.com

Люди, які мають досвід роботи з технологіями та їхніми урядовими і військовими застосуваннями, зображатимуть шок, коли пророцтва захоплених сторонніх спостерігачів не здійсняться. Кібервійна, яка змінює правила гри, — це просто чарівництво, про яке часто сурмлять шарлатани.

Центральною культурною рисою міфічного кібервоїна є віра у магію. Немає особливої різниці між пригодами Гаррі Поттера та вигадкою про кіберхакера, котрий здатен обвалити цілу державу зі свого підвалу. Отже, ви досі вірите в кіберчарівництво?

Про автора

Брендон Валеріано — старший науковий співробітник Інституту Катона та заслужений старший науковий співробітник Університету морської піхоти.