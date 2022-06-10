"Фиктивный суд": госсекретарь США отреагировал на приговор о смертной казни в ОРДЛО

Энтони Блинкен призвал Россию и подконтрольные ей силы в "ДНР" придерживаться норм гуманитарного права.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Госсекретарь США Энтони Блинкен отреагировал на смертный приговор иностранцам, воевавшим за Украину, назвав "судебный процесс" в "ДНР" фиктивным. Об этом он написал у себя в Twitter.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

"Мы серьезно обеспокоены сообщениями о фиктивном "суде" и его решениях в отношении законных комбатантов, служащих в Вооруженных силах Украины", — в частности, подчеркнул американский политик.

Также госсекретарь призвал России и подконтрольные ей силы в "ДНР" соблюдать нормы международного права.

"Мы призываем Россию и ее марионеток уважать международное гуманитарное право, включая права и защиту, предоставляемые военнопленным", — добавил Блинкен.

О вынесении так называемого приговора против двух британских граждан Эйдена Эслина и Шона Пиннера высказался и британский депутат Роберт Дженрик, сообщает The Guardian. Он назвал приговор "военным преступлением" и "вопиющим нарушением международного права". Также, по словам депутата, пророссийские боевики в оккупированной Донецкой области использовали британских граждан в качества заложников.

"Это совершенно возмутительная ситуация. Это не наемники. Это граждане Великобритании, которые по личным причинам жили в Украине до вторжения Владимира Путина", — прокомментировал он.

Он отметил, что британцы попали в плен как военнослужащие ВСУ, а значит с ними следует обращаться как с военнопленными, то есть с надлежащим уходом и возвращением в Украину при первой возможности.

9 июня суд так называемой "ДНР" приговорил к казни граждан Великобритании Шона Пиннера и Эйдена Эслина, а также марокканца Саадуна Брагими, которые воевали в рядах ВСУ. Представители оккупационной администрации в Донецкой области Украины обвинили военнослужащих украинской армии в наемничестве и попытке насильственного захвата власти группой лиц.

Российские войска взяли иностранцев в плен на территории оккупированной Донецкой области Украины.