"Фиктивный суд": госсекретарь США отреагировал на приговор о смертной казни в ОРДЛО
Энтони Блинкен призвал Россию и подконтрольные ей силы в "ДНР" придерживаться норм гуманитарного права.
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Госсекретарь США Энтони Блинкен отреагировал на смертный приговор иностранцам, воевавшим за Украину, назвав "судебный процесс" в "ДНР" фиктивным. Об этом он написал у себя в Twitter.
"Мы серьезно обеспокоены сообщениями о фиктивном "суде" и его решениях в отношении законных комбатантов, служащих в Вооруженных силах Украины", — в частности, подчеркнул американский политик.
Также госсекретарь призвал России и подконтрольные ей силы в "ДНР" соблюдать нормы международного права.
"Мы призываем Россию и ее марионеток уважать международное гуманитарное право, включая права и защиту, предоставляемые военнопленным", — добавил Блинкен.
О вынесении так называемого приговора против двух британских граждан Эйдена Эслина и Шона Пиннера высказался и британский депутат Роберт Дженрик, сообщает The Guardian. Он назвал приговор "военным преступлением" и "вопиющим нарушением международного права". Также, по словам депутата, пророссийские боевики в оккупированной Донецкой области использовали британских граждан в качества заложников.
"Это совершенно возмутительная ситуация. Это не наемники. Это граждане Великобритании, которые по личным причинам жили в Украине до вторжения Владимира Путина", — прокомментировал он.
Он отметил, что британцы попали в плен как военнослужащие ВСУ, а значит с ними следует обращаться как с военнопленными, то есть с надлежащим уходом и возвращением в Украину при первой возможности.
9 июня суд так называемой "ДНР" приговорил к казни граждан Великобритании Шона Пиннера и Эйдена Эслина, а также марокканца Саадуна Брагими, которые воевали в рядах ВСУ. Представители оккупационной администрации в Донецкой области Украины обвинили военнослужащих украинской армии в наемничестве и попытке насильственного захвата власти группой лиц.
Российские войска взяли иностранцев в плен на территории оккупированной Донецкой области Украины.