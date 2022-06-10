"Фіктивний суд": держсекретар США відреагував на вирок смертної кари в ОРДЛО

Ентоні Блінкен закликав Росію та підконтрольні їй сили у "ДНР" дотримуватися норм гуманітарного права.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Держсекретар США Ентоні Блінкен відреагував на смертний вирок іноземцям, які воювали за Україну, назвавши "судовий процес" у "ДНР" фіктивним. Про це він написав у себе у Twitter.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

"Ми серйозно занепокоєні повідомленнями про фіктивний "суд" та його рішення щодо законних комбатантів, які служать у Збройних силах України", — зокрема, наголосив американський політик.

Також держсекретар закликав Росії та підконтрольні їй сили в "ДНР" дотримуватися норм міжнародного права.

"Ми закликаємо Росію та її маріонеток поважати міжнародне гуманітарне право, включаючи права та захист, що надають військовополоненим", — додав Блінкен.

Про винесення так званого вироку проти двох британських громадян Ейдена Есліна та Шона Піннера висловився і британський депутат Роберт Дженрік, повідомляє The Guardian. Він назвав вирок "воєнним злочином" та "обурливим порушенням міжнародного права". Також, за словами депутата, проросійські бойовики в окупованій Донецькій області використали британських громадян як заручників.

"Це абсолютно обурлива ситуація. Це не найманці. Це громадяни Великобританії, які з особистих причин жили в Україні до вторгнення Володимира Путіна", — прокоментував він.

Він зазначив, що британці потрапили в полон як військовослужбовці ЗСУ, а отже з ними слід поводитися як з військовополоненими, тобто з належним доглядом та поверненням в Україну за першої нагоди.

9 червня суд так званої "ДНР" засудив до страти громадян Великобританії Шона Піннера та Ейдена Есліна, а також марокканця Саадуна Брагімі, які воювали у лавах ЗСУ. Представники окупаційної адміністрації в Донецькій області України звинуватили військовослужбовців української армії у найманні та спробі насильницького захоплення влади групою осіб.

Російські війська взяли іноземців у полон на території окупованої Донецької області України.