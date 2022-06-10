Выдуманная победа: РосСМИ сообщают о затоплении корабля Украины "Винница" (фото)

РосСМИ активно публикуют информацию о затопленном Вооруженными силами РФ украинском судне. Однако списанный корабль уже давно лежит в Очакове на левом борту.

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Российские СМИ 10 июня опубликовали сообщение о том, что военные РФ якобы затопили малый противолодочный корабль "Винница", который стоял на выходе из Днепро-Бугского лимана в Черное море. В то же время украинский военный аналитик Тарас Чмут опроверг эту информацию, выложив фотографии, датированные 4 июня 2022, на которых корвет "Винница" уже лежит на боку.

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Также российские СМИ сообщили, что другой корабль — "Юрий Олефиренко", выведен из района боевых действий, поскольку экипаж якобы из-за низкого морально-психологического состояния отказался выполнять приказ военного командования по патрулированию Днепровского лимана.

Однако согласно опубликованным фото, корвет "Винница" еще до сообщений в росСМИ лежал на левом борту.

"Как человек, который был вчера в Очакове — списанный аварийный корпус корвета лег на левый борт вследствие того, что этот кусок металлолома никому не нужен", — написал Чмут в Twitter.

Что известно о МПК "Винница"?

Малый противолодочный корабль "Винница" был заложен в 1975 году и в то время он носил имя "Днепр". Уже через год его ввели в состав пограничных войск КГД СССР, где он считался самым быстрым военным судном в Черном море. В 1996 году его переименовали в "Винницу", а на флагштоке появился флаг Военно-морских сил Украины.

[ + – ] МПК проекта 1124П "Днепр"

В 2007 году во время шторма в Севастопольской бухте корабль получил значительные повреждения подводной части корпуса, а также левой надводной части борта. Во время последнего выхода в море трещина в корпусе увеличилась, после чего было принято решение приостановить его эксплуатацию. Денег на ремонт корабля в то время у ВМС украины не было, поэтому для сохранения корабля экипаж сам проводил ремонтные работы.

[ + – ] Повреждения борта на корвете "Винница"

В 2014 году корабль буксиром был доставлен в Одессу, где в последнее время считался судном для обучения будущих матросов. После 2014 года денег на ремонт корабля снова не нашлось — по подсчетам Командования ВМС ВСУ стоимость ремонта и модернизации корвета составила 120 млн гривен, в то время как общая стоимость судна составляла около 10 млн грн.

[ + – ] Корвет "Винница" в Одессе

Зимой 2021 года поступила информация от Минобороны Украины о том, что корвет "Винница"может стать музейным экспонатом. В ведомстве были убеждены, что создание на базе боевого судна музейной экспозиции позволит превратить его в один из мощных центров военно-патриотического воспитания молодежи. Однако этим планам не суждено было сбыться — бывший МПК с бортовым номером U206 теперь частично затоплен и лежит левым бортом на грунте.

Напомним, 13 мая телекомпания CNN опубликовал новые спутниковые снимки острова Змеиный на юге Украины, которые предоставила компания Maxar Technology. На кадрах видны уничтоженный российский корабль "Серна" и поврежденные здания на острове.