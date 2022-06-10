Вигадана перемога: РосЗМІ повідомляють про затоплення корабля України "Вінниця" (фото)

РосЗМІ активно публікують інформацію про затоплене Збройними силами РФ українське судно. Проте списаний корабель уже давно лежить в Очакові на лівому борту.

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Російські ЗМІ 10 червня опублікували повідомлення про те, що військові РФ нібито затопили малий протичовновий корабель "Вінниця", який стояв на виході з Дніпро-Бузького лиману до Чорного моря. Водночас український військовий аналітик Тарас Чмут спростував цю інформацію, виклавши фото, датовані 4 червня 2022 року, на яких корвет "Вінниця" вже лежить на боці.

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Також російські ЗМІ повідомили, що інший корабель — "Юрій Олефіренко", виведений із району бойових дій, оскільки екіпаж нібито через низький морально-психологічний стан відмовився виконувати наказ військового командування з патрулювання Дніпровського лиману.

Проте згідно з опублікованими фото, корвет "Вінниця" ще до повідомлень у росЗМІ лежав на лівому борту.

"Як людина, яка була вчора в Очакові — списаний аварійний корпус корвета ліг на лівий борт унаслідок того, що цей шматок металобрухту нікому не потрібен", — написав Чмут у Twitter.

Що відомо про МПК "Вінниця"?

Малий протичовновий корабель "Вінниця" було закладено у 1975 році і на той час він носив ім'я "Дніпро". Уже за рік його ввели до складу прикордонних військ КДБ СРСР, де він вважався найшвидшим військовим судном у Чорному морі. У 1996 році його перейменували на "Вінницю", а на флагштоку з'явився прапор Військово-морських сил України.

[ + – ] МПК проєкту 1124П "Дніпро"

У 2007 році під час шторму в Севастопольській бухті корабель зазнав значних пошкоджень підводної частини корпусу, а також лівої надводної частини борту. Під час останнього виходу в море тріщина в корпусі збільшилася, після чого було ухвалено рішення призупинити його експлуатацію. Грошей на ремонт корабля на той час у ВМС України не було, тому для збереження корабля екіпаж сам проводив ремонтні роботи.

[ + – ] Пошкодження борту на корветі "Вінниця"

У 2014 році корабель буксиром був доставлений до Одеси, де останнім часом вважався судном на навчання майбутніх матросів. Після 2014 року грошей на ремонт корабля знову не знайшлося — за підрахунками Командування ВМС ЗСУ вартість ремонту та модернізації корвету становила 120 млн гривень, тоді як загальна вартість судна становила приблизно 10 млн грн.

[ + – ] Корвет "Вінниця" в Одесі

Взимку 2021 року надійшла інформація від Міноборони України про те, що корвет "Вінниця" може стати музейним експонатом. У відомстві було переконано, що створення на базі бойового судна музейної експозиції дозволить перетворити його на один із потужних центрів військово-патріотичного виховання молоді. Однак цим планам не судилося збутися — колишній МПК із бортовим номером U206 тепер частково затоплений і лежить лівим бортом на ґрунті.

Нагадаємо, 13 травня телекомпанія CNN опублікувала нові супутникові знімки острова Зміїний на півдні України, які надала компанія Maxar Technology. На кадрах видно знищений російський корабель "Серна" та пошкоджені будівлі на острові.