Завершить войну в Украине без победы: эксперт рассказал, почему на Западе хотят "перемирия"

По словам экспертов, события в Украине сравнивают с войной в Корее и вмешательстве в нее в США, в результате которой зафиксировали демаркационную линию по 38-й параллели и создали условия для образования Северной и Южной Кореи.

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Западные эксперты и политики все чаще высказываются о том, что можно закончить войну в Украине, если объявить перемирие, зафиксировав линию соприкосновения. Далее – обсуждать детали за столом переговоров. Об этом речь идет, в частности, в материале, опубликованном в американском издании The Washington Post.

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В нем события в Украине сравнивается с войной в Корее и вмешательстве в нее США. Там после войны 1950-1953 зафиксировали демаркационную линию по 38-й параллели, в результате чего образовалось два государства — развитая Южная и авторитарная Северная Корея.

"Идея о двух Кореях — это что-то новое, ранее в предложениях такое не звучало, — замечает в комментарии Фокусу Игорь Попов, эксперт Украинского института будущего. — И такой вариант — возможно, слишком для нас. Потому что две Кореи признаны ООН, а в Украине подобного не будет. Но идея завершить горячую стадию войны без победы становится достаточно популярной на Западе. В нескольких странах говорят о том, что можно огласить перемирие, зафиксировав линию соприкосновения. И Россия в таком случае уже готовит аннексию территорий, которые она захватила после 24 февраля 2022 года, и включение их в состав РФ".

При этом Александр Краев, директор программы "Северная Америка" Совета внешней политики "Украинская призма" уверен, со стороны англосаксов предложение "мирных планов", скорее маргинальные инициативы.

"И в США, и в Великобритании те, кто предлагает Украине мир за счет подобных планов не представляют общую позицию. И президент США Джо Байден, и госсекретарь США Энтони Блинкен, и премьер Великобритании Борис Джонсон в один голос заявляют, что не будут склонять Украину к компромиссам с Россией, они будут вынуждать Россию уйти из Украины", — говорит Фокусу Краев.

Более детально о причинах намеков западных экспертов и политиков касательно перемирия в вопросе российско-украинской войны можно прочитать в материале Фокуса: "Война без победы. Почему Запад предлагает Украине перемирие и вспоминает Южную Корею".