Завершити війну в Україні без перемоги: експерт розповів, чому на Заході хочуть "перемир'я"

За словами експертів, події в Україні порівнюють з війною в Кореї та втручання у неї США, внаслідок чого зафіксували демаркаційну лінію за 38-ою паралелі та створили умови для утворення Північної та Південної Кореї.

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Західні експерти та політики все частіше висловлюються про те, що можна закінчити війну в Україні, якщо оголосити перемир'я, зафіксувавши лінію дотику. Далі обговорювати деталі за столом переговорів. Про це йдеться, зокрема, у матеріалі, опублікованому в американському виданні The Washington Post.

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У ньому події в Україні порівнюються з війною в Кореї та втручанням у неї США. Там після війни 1950-1953 рр. зафіксували демаркаційну лінію по 38-й паралелі, внаслідок чого утворилися дві держави — розвинена Південна і авторитарна Північна Корея.

"Ідея про дві Кореї — це щось нове, раніше в пропозиціях таке не звучало, — зауважує у коментарі Фокусу Ігор Попов, експерт Української інституції майбутнього. — І такий варіант, можливо, занадто для нас. Тому що дві Кореї визнані ООН, а в Україні такого не буде. Але ідея завершити гарячу стадію війни без перемоги стає досить популярною у країнах. У кількох країнах говорять про те, що можна оголосити перемир'я, зафіксувавши лінію дотику. І Росія для такого випадку вже готує анексію територій, які вона захопила після 24 лютого 2022 року, та включення їх до складу РФ".

При цьому Олександр Краєв, директор програми "Північна Америка" Ради зовнішньої політики "Українська призма" впевнений, що з боку англосаксів пропозиція "мирних планів", швидше, маргінальні ініціативи.

"І у США, і у Великій Британії ті, хто пропонує Україні мир за рахунок подібних планів не представляють спільної позиції. І президент США Джо Байден, і держсекретар США Ентоні Блінкен, і прем'єр Великобританії Борис Джонсон в один голос заявляють, що не схилятимуть Україну до компромісів із Росією, вони змушуватимуть Росію піти з України", — каже Фокусу Краєв.

Детальніше про причини натяків західних експертів та політиків щодо перемир'я у питанні російсько-української війни можна прочитати у матеріалі Фокусу: "Війна без перемоги. Чому Захід пропонує Україні перемир'я та згадує Південну Корею".