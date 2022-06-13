Проект Convergence: искусственный интеллект и мини-дроны на поле боя

Многое указывает на то, что армия США совершила прорыв в реализации своей давней идеи и создала сеть для проведения высокоскоростных многоуровневых атак. Новые системы с поддержкой ИИ объединяют все виды войск в единую сеть, атакующую противника на всех уровнях.

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Проект "Конвергенция" (Convergence), начавшийся в 2020 году с серии экспериментов по "обучению" искусственного интеллекта в пустыне, сократил время передачи данных от датчика до огневого средства до скорости, о которой армия раньше могла только мечтать. Анализируя разрозненную информацию с датчиков за миллисекунды с помощью компьютеров с искусственным интеллектом, эти системы определяют оптимальное огневое средство до того, как противник примет какое-либо решение. Иными словами, проект Convergence показал в реальности ускоренное ведение боев на так называемой "релевантной скорости".

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Фокус перевел текст Криса Осборна, посвященный новому военному проекту США.

Например, мини-дроны, действующие на передовой, смогли обнаружить важные детали о цели на удалении, а затем быстро передать эти данные более крупным дронам, вертолетам, компьютерам с искусственным интеллектом и даже наземной бронетехнике – и все это в считанные секунды. Опытные разработчики вооружения, давно знакомые с амбициями и усилиями армии по модернизации, называют Convergence не иначе как прорывом.

[ + – ] Опытные разработчики вооружения, давно знакомые с амбициями и усилиями армии по модернизации, называют Convergence не иначе как прорывом

"Я думаю, что некоторые вещи, которые мы продемонстрировали в рамках проекта Convergence, стали настоящим прорывом в будущее. Использование искусственного интеллекта для поиска целей и определения всех этих данных соответствует тому, что много раз говорили министр и главнокомандующий: в будущем мы будем ориентироваться на данные… Данные – это боеприпасы будущего", – сказал генерал-майор Джон Рафферти, директор междисциплинарной группы по высокоточным огневым средствам большой дальности Командования перспективных вооруженных сил.

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За инновациями проекта Convergence стоит интересная и поучительная история, уходящая корнями в многолетние усилия армии по инновациям и модернизации. Проект Convergence достигает оперативных успехов, предусмотренных десятилетия назад при разработке интегрированной, программно управляемой радиостанции под названием Объединенная тактическая радиосистема (JTRS). Прошедшая через многолетние испытания и разработки, JTRS была задумана как многоуровневая, безопасная и высокоскоростная коммуникационная выделенная линия для отмененной армейской программы Future Combat Systems (Боевые системы будущего).

Идея заключалась в безопасной передаче голосовых сообщений, видео и данных по интернет-протоколу (IP) с использованием зашифрованных Агентством национальной безопасности волновых форм высокой пропускной способности. Многочисленные варианты JTRS – включая интегрированные в транспорт наземные мобильные радиостанции, портативные, ранцевые и малогабаритные (HMS) радиостанции, и даже воздушные варианты – должны были создать многоуровневые сети обмена данными без необходимости создавать фиксированную инфраструктуру. Каждая радиостанция JTRS была не только точкой передачи данных, но и маршрутизатором, что давало ей возможность поддерживать масштабные операции. Небольшие радиостанции HMS даже устанавливались на крыле беспилотника Shadow, чтобы обеспечить связь в пределах прямой видимости между наземными и воздушными средствами и обмен информацией в труднопроходимой местности.

[ + – ] За инновациями проекта Convergence стоит интересная и поучительная история, уходящая корнями в многолетние усилия армии по инновациям и модернизации

Знакомо ли вам хоть что-нибудь из этих разработок? Так или иначе, амбиции программы JTRS, которая так и не была полностью реализована, нашли продолжение в современных инновациях армии США в рамках проекта Convergence.

Об авторе

Крис Осборн – работал в Пентагоне в качестве высококвалифицированного эксперта в офисе помощника государственного секретаря Вооруженных Сил по закупкам, логистике и технологиям. Кроме того, Осборн работал ведущим и военным экспертом на национальных телеканалах. Выступал на Fox News, MSNBC, The Military Channel и The History Channel как приглашенный военный эксперт. Магистр сравнительного литературоведения Университета Колумбии.