Под Северодонецком украинские гаубицы М777 уничтожили 3 "Града" ВС РФ (видео)

Артиллерия ВСУ при помощи аэроразведки сожгла 3-4 установки российских реактивных систем залпового огня. Еще один "Град" подбит.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

В Луганской области, в направлении Северодонецка, Силы специальных операций ВСУ ликвидировали три или четыре установки "Град" российских войск. Еще одной установке нанесен урон. Об этом сообщается на странице ССО в Facebook.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

"В ходе аэроразведки тыла противника на Северодонецкому направлении наши операторы обнаружили несколько комплексов РСЗВ БМ-21 "Град", которые ВС РФ применяет для обстрела города, других населенных пунктов и "позиций Сил обороны Украины", — говорится в сообщении.

Наши военные из ССО в точности определили координаты локации вражеской техники и предали эти данные экипажу гаубиц М777.

По словам пресс-службы ССО, прицельным огнем наши военные уничтожили 3-4 установки вражеских реактивных систем залпового огня, а еще одной установке удалось нанести урон.

Ранее Фокус сообщал, что, по данным американских аналитиков, войска РФ планируют захват Славянска и окружение Лисичанска. Российская армия уже пыталась взять под контроль несколько населенных пунктов от Изюма в направлении Славянска. Также в планах ВС РФ прорыв в районе Тошковки или Попасной для выхода к Лисичанску.