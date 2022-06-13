Під Сєвєродонецьком українські гаубиці М777 знищили 3 "Гради" ЗС РФ (відео)

Артилерія ЗСУ за допомогою аеророзвідки спалила 3-4 установки російських реактивних систем залпового вогню. Ще один "Град" підбитий.

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У Луганській області, у напрямку Сєвєродонецька, Сили спеціальних операцій ЗСУ ліквідували три чи чотири установки "Град" російських військ. Ще одній установці завдано шкоди. Про це повідомляється на сторінці ССО у Facebook.

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"Під час аеророзвідки тилу противника на Сєвєродонецькому напрямку наші оператори зафіксували кілька комплексів РСЗВ БМ-21 "Град", які ЗС РФ застосовує для обстрілу міста, інших населених пунктів і "позицій Сил оборони України", — йдеться у повідомленні.

Наші військові із ССО точно визначили координати локації ворожої техніки і здали ці дані екіпажу гаубиць М777.

За словами пресслужби ССО, прицільним вогнем наші військові знищили 3-4 установки ворожих реактивних систем залпового вогню, а ще одній установці вдалося завдати шкоди.

Раніше Фокус повідомляв, що, за даними американських аналітиків, війська РФ планують захоплення Слов'янська та оточення Лисичанська. Російська армія вже намагалася взяти під контроль кілька населених пунктів від Ізюма в напрямку Слов'янська. Також у планах ЗС РФ прорив у районі Тошківки або Попасної для виходу до Лисичанська.