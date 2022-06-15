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Военный Фокус

Арсенал демократии: вдохнут ли дроны и софт новую жизнь в военные технологии

Ольга Шевченко
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военный прибор в холмистой местности
Фото: Anduril | Программное обеспечение окончательно поглотило поле боя, нравится это оборонной промышленности или нет

Программное обеспечение окончательно поглотило поле боя, нравится это оборонной промышленности или нет.

Всего три десятилетия назад пал Советский Союз, и кое-кто поспешил провозгласить "конец истории". Бывшие советские республики, казалось, вышли на путь либерализации. Китайская коммунистическая партия благодаря экономическому росту и глобализации станет ответственным участником мирового порядка – так нас уверяли лидеры.

Но все пошло не так. Сегодня ведущие демократии мира не обладают технологиями, необходимыми для сдерживания государств-ревизионистов, которые, как показала Россия, готовы развязать крупные войны для достижения своих целей.

Фокус перевел новый текст Трей Стивенса, посвященный новым военным реформам и технологиям. Автор пишет о проблемах военно-промышленного комплекса США, однако они напрямую влияют и на ситуацию в странах-партнерах.

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Американская оборонно-промышленная база, которая когда-то производила буквально научно-фантастические технологии, почти перестала внедрять инновации. Китай и Россия упорно модернизировали свои вооруженные силы, создавая оружие, специально предназначенное для нейтрализации американского. Результаты закономерны: сегодня Министерство обороны США моделирует конфликты с Китаем в своих военных симуляциях – и Китай побеждает.

Только превосходящие военные технологии могут надежно сдерживать противника от развязывания войны – но наши оборонные компании теряют способность создавать их.

В прошлые десятилетия величайшие научные умы Запада посвятили свою карьеру национальной безопасности. Джон фон Нейман, Алан Тьюринг и Келли Джонсон работали над передовыми достижениями науки и техники в национальных интересах. Военные исследования и разработки превратили футуристические мечты в бытовые вещи: персональные компьютеры, GPS, Интернет, коммерческие авиаперевозки и многое другое.

Сегодня в автомобиле Tesla больше искусственного интеллекта, чем в любом военном автомобиле США, а компьютерное распознавание в вашем приложении Snapchat лучше, чем в любой системе, принадлежащей Министерству обороны.

До 2019 года ядерный арсенал Америки работал на дискетах!

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Сегодня в автомобиле Tesla больше искусственного интеллекта, чем в любом военном автомобиле США

Как это произошло? Начиная с 1960-х годов и в последующие десятилетия наши лидеры оборонной промышленности и правительства стали больше интересоваться процессом, чем прогрессом.

В отличие от других отраслей, от оборонных компаний не требуют инноваций – им нужны кропотливо изложенные спецификации, предписывающие, что именно строить.

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Кроме того, оборонные компании получают компенсацию от налогоплательщиков за каждый час работы задолго до того, как они создадут готовый продукт. А если сроки поставки срываются, что делать правительству? Отменять контракт, тратя миллиарды долларов налогоплательщиков и рискуя разорить при этом компанию? Или спасать программу за еще большие деньги? Печально известный градостроитель Роберт Мозес знал ответ: "Как только вы забьете в землю первый колышек, вас никогда не заставят его вытащить".

В результате оборонная промышленность тратит на внутренние исследования и разработки от 1 до 4% доходов, в то время как крупные технологические компании расходуют 10-20%, а технологические стартапы – 40% и более. Зачем внедрять инновации, если у вас нет конкурентов? На долю 10 крупнейших оборонных компаний приходится более 80% доходов отрасли. Почти две трети крупных контрактов на поставку систем вооружения в США заключаются только с одним участником. Тем, кто противостоит оборонным гигантам, приходится бороться с бюрократией зубами и когтями. SpaceX и Palantir – едва ли не единственные примеры успеха оборонных технологий за последние десятилетия – были вынуждены судиться со своими клиентами, чтобы получить справедливый шанс выиграть крупные контракты.

Пришло время перезагрузить арсенал демократии.

Компания Anduril – одно из множества новых предприятий, создающих технологии для бойцов США на основе нескольких простых принципов.

Принцип 1. Опередить угрозу

В 2018 году заместитель министра по исследованиям и разработкам Майк Гриффин отметил, что в среднем на доведение идеи до рабочего состояния Соединенным Штатам требуется 16 лет, в то время как Китаю – менее семи лет. На Ближнем Востоке хорошо финансируемые террористические организации и ополченцы ежемесячно обновляют свои БПЛА. Проще говоря, нам нужны оборонные компании, которые работают быстро, самоокупаются и продают свою продукцию "с полки".

Принцип 2. Соответствие заданию, а не спецификации

Джефф Безос, Стив Джобс, Элон Маск и другие великие технологические предприниматели имели четкие представления о будущем и о том, как их продукция будет его формировать. Эти представления не зависели от мнения окружающих, а зачастую прямо противоречили ему. Великие оборонные компании будущего будут вести себя именно так – слушать клиентов, работать в тесном контакте, а затем придумывать собственные решения, не прибегая к обременительным спецификациям.

Принцип 3. Софт превыше всего

Программное обеспечение окончательно поглотило поле боя, нравится это оборонной промышленности или нет. Автономные системы, сетевое оружие, кибероружие и многое другое частично или полностью обеспечивается программно – и создавать эти программы должны новые компании. Главные подрядчики привыкли медленно разрабатывать крупные и технологичные аппаратные системы, такие как истребители. Программное обеспечение, напротив, разрабатывается путем как можно более быстрой поставки минимально жизнеспособного продукта и исправления ошибок на ходу. Новое поколение программно-ориентированных оборонных компаний будет настолько быстро и непрерывно реагировать на производительность своего софта, что развертывание и итерации станут элементами самого процесса разработки.

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Автономные системы, сетевое оружие, кибероружие и многое другое частично или полностью обеспечивается программно – и создавать эти программы должны новые компании
Фото: information-age.com

Контроль над оборонными бюджетами

Самый большой обман политических дискуссий вокруг расходов на оборону заключается в том, что мы застряли в противостоянии между "делать больше за большие деньги" или "меньше с меньшими затратами". Это ложная альтернатива: суть технологии заключается в том, чтобы делать больше с меньшими ресурсами. Благодаря беспилотным системам, выполняющим скучную, грязную и опасную работу в оборонной промышленности, частному финансированию исследований и разработок и сокращению расходов, а также появлению большого количества конкурентоспособных новых участников оборонной промышленности мы сможем вдохнуть новую жизнь в военные технологии, сэкономив при этом миллиарды долларов налогоплательщиков.

Не существует секретного правительственного бункера, напичканного передовыми технологиями, который спасет нас в случае начала войны. Это вы должны его построить. Будь вы инженером, ищущим более высокую цель, чем создание фотофильтров, членом правительства, который хочет изменить ситуацию, или предпринимателем, создающим стартап, – если вы дочитали до этого места, вам небезразлично будущее нашей коллективной обороны. Давайте вместе перезагрузим арсенал демократии и сделаем это будущее безопасным, процветающим и свободным.

Об авторах

Трей Стивенс – соучредитель и исполнительный председатель компании передовых оборонных технологий Anduril Industries. Партнер венчурной фирмы Founders Fund, инвестирующий в различные отрасли, особенно интересуясь стартапами в правительственной сфере.

Трей был одним из первых сотрудников компании Palantir Technologies, где он возглавлял команды, ориентированные на развитие в сфере разведки/обороны, а также на выход на международные рынки. До прихода в Palantir Трэй работал вычислительным лингвистом в разведывательном сообществе США.