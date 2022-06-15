Арсенал демократии: вдохнут ли дроны и софт новую жизнь в военные технологии

Программное обеспечение окончательно поглотило поле боя, нравится это оборонной промышленности или нет.

Всего три десятилетия назад пал Советский Союз, и кое-кто поспешил провозгласить "конец истории". Бывшие советские республики, казалось, вышли на путь либерализации. Китайская коммунистическая партия благодаря экономическому росту и глобализации станет ответственным участником мирового порядка – так нас уверяли лидеры.

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Но все пошло не так. Сегодня ведущие демократии мира не обладают технологиями, необходимыми для сдерживания государств-ревизионистов, которые, как показала Россия, готовы развязать крупные войны для достижения своих целей.

Фокус перевел новый текст Трей Стивенса, посвященный новым военным реформам и технологиям. Автор пишет о проблемах военно-промышленного комплекса США, однако они напрямую влияют и на ситуацию в странах-партнерах.

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Американская оборонно-промышленная база, которая когда-то производила буквально научно-фантастические технологии, почти перестала внедрять инновации. Китай и Россия упорно модернизировали свои вооруженные силы, создавая оружие, специально предназначенное для нейтрализации американского. Результаты закономерны: сегодня Министерство обороны США моделирует конфликты с Китаем в своих военных симуляциях – и Китай побеждает.

Только превосходящие военные технологии могут надежно сдерживать противника от развязывания войны – но наши оборонные компании теряют способность создавать их.

В прошлые десятилетия величайшие научные умы Запада посвятили свою карьеру национальной безопасности. Джон фон Нейман, Алан Тьюринг и Келли Джонсон работали над передовыми достижениями науки и техники в национальных интересах. Военные исследования и разработки превратили футуристические мечты в бытовые вещи: персональные компьютеры, GPS, Интернет, коммерческие авиаперевозки и многое другое.

Сегодня в автомобиле Tesla больше искусственного интеллекта, чем в любом военном автомобиле США, а компьютерное распознавание в вашем приложении Snapchat лучше, чем в любой системе, принадлежащей Министерству обороны.

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[ + – ] Сегодня в автомобиле Tesla больше искусственного интеллекта, чем в любом военном автомобиле США

Как это произошло? Начиная с 1960-х годов и в последующие десятилетия наши лидеры оборонной промышленности и правительства стали больше интересоваться процессом, чем прогрессом.

В отличие от других отраслей, от оборонных компаний не требуют инноваций – им нужны кропотливо изложенные спецификации, предписывающие, что именно строить.

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Кроме того, оборонные компании получают компенсацию от налогоплательщиков за каждый час работы задолго до того, как они создадут готовый продукт. А если сроки поставки срываются, что делать правительству? Отменять контракт, тратя миллиарды долларов налогоплательщиков и рискуя разорить при этом компанию? Или спасать программу за еще большие деньги? Печально известный градостроитель Роберт Мозес знал ответ: "Как только вы забьете в землю первый колышек, вас никогда не заставят его вытащить".

В результате оборонная промышленность тратит на внутренние исследования и разработки от 1 до 4% доходов, в то время как крупные технологические компании расходуют 10-20%, а технологические стартапы – 40% и более. Зачем внедрять инновации, если у вас нет конкурентов? На долю 10 крупнейших оборонных компаний приходится более 80% доходов отрасли. Почти две трети крупных контрактов на поставку систем вооружения в США заключаются только с одним участником. Тем, кто противостоит оборонным гигантам, приходится бороться с бюрократией зубами и когтями. SpaceX и Palantir – едва ли не единственные примеры успеха оборонных технологий за последние десятилетия – были вынуждены судиться со своими клиентами, чтобы получить справедливый шанс выиграть крупные контракты.

Пришло время перезагрузить арсенал демократии.

Компания Anduril – одно из множества новых предприятий, создающих технологии для бойцов США на основе нескольких простых принципов.

Принцип 1. Опередить угрозу

В 2018 году заместитель министра по исследованиям и разработкам Майк Гриффин отметил, что в среднем на доведение идеи до рабочего состояния Соединенным Штатам требуется 16 лет, в то время как Китаю – менее семи лет. На Ближнем Востоке хорошо финансируемые террористические организации и ополченцы ежемесячно обновляют свои БПЛА. Проще говоря, нам нужны оборонные компании, которые работают быстро, самоокупаются и продают свою продукцию "с полки".

Принцип 2. Соответствие заданию, а не спецификации

Джефф Безос, Стив Джобс, Элон Маск и другие великие технологические предприниматели имели четкие представления о будущем и о том, как их продукция будет его формировать. Эти представления не зависели от мнения окружающих, а зачастую прямо противоречили ему. Великие оборонные компании будущего будут вести себя именно так – слушать клиентов, работать в тесном контакте, а затем придумывать собственные решения, не прибегая к обременительным спецификациям.

Принцип 3. Софт превыше всего

Программное обеспечение окончательно поглотило поле боя, нравится это оборонной промышленности или нет. Автономные системы, сетевое оружие, кибероружие и многое другое частично или полностью обеспечивается программно – и создавать эти программы должны новые компании. Главные подрядчики привыкли медленно разрабатывать крупные и технологичные аппаратные системы, такие как истребители. Программное обеспечение, напротив, разрабатывается путем как можно более быстрой поставки минимально жизнеспособного продукта и исправления ошибок на ходу. Новое поколение программно-ориентированных оборонных компаний будет настолько быстро и непрерывно реагировать на производительность своего софта, что развертывание и итерации станут элементами самого процесса разработки.

[ + – ] Автономные системы, сетевое оружие, кибероружие и многое другое частично или полностью обеспечивается программно – и создавать эти программы должны новые компании Фото: information-age.com

Контроль над оборонными бюджетами

Самый большой обман политических дискуссий вокруг расходов на оборону заключается в том, что мы застряли в противостоянии между "делать больше за большие деньги" или "меньше с меньшими затратами". Это ложная альтернатива: суть технологии заключается в том, чтобы делать больше с меньшими ресурсами. Благодаря беспилотным системам, выполняющим скучную, грязную и опасную работу в оборонной промышленности, частному финансированию исследований и разработок и сокращению расходов, а также появлению большого количества конкурентоспособных новых участников оборонной промышленности мы сможем вдохнуть новую жизнь в военные технологии, сэкономив при этом миллиарды долларов налогоплательщиков.

Не существует секретного правительственного бункера, напичканного передовыми технологиями, который спасет нас в случае начала войны. Это вы должны его построить. Будь вы инженером, ищущим более высокую цель, чем создание фотофильтров, членом правительства, который хочет изменить ситуацию, или предпринимателем, создающим стартап, – если вы дочитали до этого места, вам небезразлично будущее нашей коллективной обороны. Давайте вместе перезагрузим арсенал демократии и сделаем это будущее безопасным, процветающим и свободным.

Об авторах

Трей Стивенс – соучредитель и исполнительный председатель компании передовых оборонных технологий Anduril Industries. Партнер венчурной фирмы Founders Fund, инвестирующий в различные отрасли, особенно интересуясь стартапами в правительственной сфере.

Трей был одним из первых сотрудников компании Palantir Technologies, где он возглавлял команды, ориентированные на развитие в сфере разведки/обороны, а также на выход на международные рынки. До прихода в Palantir Трэй работал вычислительным лингвистом в разведывательном сообществе США.